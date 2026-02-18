Sigue la toma de Fate, pese a una orden de desalojo: el gremio abre una negociación

Sigue la toma en Fate pese a la orden de desalojo y avanza la negociación en la planta que la histórica fabricante de neumáticos posee en Virreyes, partido de San Fernando, tras el anuncio de cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores. La medida empresarial fue comunicada de manera sorpresiva este martes, cuando los empleados llegaron a la fábrica y encontraron un cartel que informaba el cese total de actividades.

El conflicto escaló rápidamente y derivó en la permanencia de trabajadores dentro del establecimiento, mientras otros se concentraron en las inmediaciones. La situación generó un fuerte impacto en el sector industrial, tanto por la magnitud de los despidos como por el carácter abrupto del cierre.

Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días con el objetivo de encauzar el conflicto. La resolución ordenó a la empresa reabrir sus puertas por el lapso establecido mientras se desarrollan negociaciones formales entre las partes.

Tensión en la planta y advertencia del gremio

Tras el anuncio oficial, se produjo una leve distensión en la puerta de la fábrica. Hubo abrazos, aplausos y trabajadores que se retiraron momentáneamente para buscar alimentos en los comercios cercanos. Sin embargo, el clima general continuó siendo de incertidumbre.

Alejandro Crespo, titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), advirtió ante sus afiliados que el conflicto podría extenderse. “Preparémonos para que esto sea largo, está todo el país entero pendiente y eso hace que esto se pueda cambiar”, manifestó el dirigente sindical.

Si bien reconoció que la conciliación obligatoria ya habría sido dictada, evitó brindar mayores precisiones al encontrarse en un cuarto intermedio de la reunión con autoridades laborales. Desde el entorno gremial indicaron que la permanencia dentro de la planta respondió a la necesidad de resguardar los puestos de trabajo ante el riesgo de cierre definitivo.

Orden judicial y resistencia a desalojar

En paralelo, la Justicia ordenó el inmediato desalojo del establecimiento, ubicado en Almirante Blanco Encalada 3003. La resolución dispuso la restitución del inmueble a sus titulares, aclarando que la medida no implicaba restricción alguna al derecho constitucional de manifestarse fuera del predio.

El fiscal Marcelo Fuenzalida argumentó la urgencia de recuperar la planta tras constatar, según la investigación, un ingreso con violencia ocurrido a las 6:30 del 18 de febrero. El tribunal validó pruebas videográficas y testimonios que señalaron rotura de alambrado perimetral, daños en accesos, ocupación de la terraza y resistencia a abandonar el lugar por parte de al menos dieciséis personas, publicó Infobae.

Pese a la orden judicial, los trabajadores continuaron dentro de la fábrica. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la notificación llegó al sindicato, pero que la respuesta fue de rechazo. Incluso trascendió que las autoridades habrían determinado el delito de desobediencia ante la negativa a desalojar.

El procedimiento no pudo concretarse debido a la falta de condiciones de seguridad adecuadas, en un contexto de escasa iluminación natural y artificial dentro del predio. Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecieron en las inmediaciones, y las partes iniciaron una negociación que continuará este jueves.