Desvalijaron la vivienda de una pareja ciega y les robaron herramientas de trabajo

Una pareja de personas ciegas sufrió un violento robo en su vivienda durante la madrugada del viernes en Santa Fe. Delincuentes ingresaron tras romper la puerta principal y se llevaron herramientas de trabajo y objetos indispensables para la vida diaria de las víctimas, quienes expresaron sentirse desprotegidas y con miedo de permanecer solas en su hogar.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en una casa ubicada en la intersección de Lisandro de la Torre y Estrada, en barrio Santa Rosa de Lima. Los ladrones forzaron el ingreso y revolvieron distintas dependencias antes de concretar el robo.

Las víctimas fueron identificadas como Hugo y Melina, quienes advirtieron lo ocurrido al escuchar ruidos provenientes de la puerta de acceso.

Un despertar marcado por el miedo

Hugo relató a Aire de Santa Fe que se encontraba durmiendo cuando escuchó el estruendo provocado por los delincuentes al ingresar a la vivienda. "Yo estaba durmiendo y escucho que se cae una parte de la puerta. Hicieron como palanca con una madera que es más, me la dejaron en mi casa. Y sí, estaba la puerta abierta, quebrada", contó.

Según explicó, los delincuentes también intentaron ingresar por una ventana protegida con rejas, aunque finalmente accedieron por la puerta principal y recorrieron la vivienda en busca de objetos de valor.

El hombre señaló que los autores del robo actuaron con rapidez y lograron escapar con varios elementos fundamentales para el sustento y la cotidianeidad de la pareja.

Herramientas de trabajo y objetos esenciales

Entre los elementos sustraídos se encontraba una computadora utilizada por Hugo para realizar tareas de mantenimiento informático. La herramienta representaba una fuente complementaria de ingresos para la familia, ya que ambos perciben pensiones por discapacidad que no alcanzan a cubrir todos los gastos mensuales.

Además, los delincuentes se llevaron una estufa de cuarzo y un parlante que tenía una función central en la rutina diaria de la pareja.

Melina explicó que el dispositivo era utilizado para conectarlo al teléfono celular y escuchar contenidos, dado que no utilizan televisión. "La finalidad que tiene un parlante para nosotros, porque nosotros no tenemos televisión, nosotros no miramos televisión al ser personas ciegas, es conectarlo al celular y de esa manera poder escuchar", expresó.

Temor e incertidumbre tras el robo

La mujer reconoció que, después del episodio, ambos quedaron con miedo de volver a atravesar una situación similar. "Ahora tenemos miedo hasta de quedarnos dormidos porque no sabemos si va a volver a pasar lo mismo", manifestó con angustia.

El hecho generó una profunda sensación de vulnerabilidad debido a las características particulares de las víctimas y a la pérdida de elementos esenciales para desenvolverse de manera autónoma.

Los damnificados también cuestionaron la inseguridad que atraviesa el barrio y reclamaron respuestas más efectivas frente a los hechos delictivos.

Críticas al sistema y reclamo de protección

Hugo aseguró que la situación de inseguridad no es nueva en la zona y expresó su preocupación por la reincidencia de quienes cometen delitos. "Nos sentimos superdesprotegidos en este lugar. Lo que nos decía la policía es que por ahí entran y a la semana vuelven a salir y vuelven a hacerlo; es un círculo que nunca termina", sostuvo.

El hombre también aprovechó la oportunidad para plantear las dificultades laborales que enfrentan muchas personas con discapacidad y reclamó el cumplimiento efectivo de los cupos laborales establecidos por ley. "Sentimos que el mismo Estado destina recursos para otros temas y primero no hace cumplir las leyes de cupos de trabajo con las cuales yo, al menos o ella, podríamos estar trabajando en alguna oficina del Estado provincial o municipal", afirmó.

Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, la pareja intenta recuperarse del impacto emocional provocado por el robo y espera poder recuperar, al menos en parte, las herramientas que les permitían sostener sus actividades diarias.