Contactó a un adolescente por una plataforma de juegos y le envió fotos desnuda: quedó detenida

Una mujer de 33 años quedó detenida por el delito de grooming y se investiga si llegó a tener un encuentro con el menor de 14 años que no ha podido declarar porque intentó autolesionarse.
Una mujer de 33 años quedó detenida por acosar sexualmente a un adolescente de 14 años por medio del uso de Internet al haberle mandado fotos de su cuerpo desnudo en situación de intimidad.
Ambos se conocieron por medio de una plataforma de juegos online. La gamer, una depiladora de 33 años que vive en Tigre, se hizo pasar por una adolescente para contactar a su víctima: un adolescente de 14 que cayó en la trampa y pensó que había conocido a una chica de su edad.
La sospechosa fue detenida por detectives de la División de Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal en el marco de la denominada Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII. Se trata de investigaciones a cargo de fiscales referentes en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand.
La investigación que llevó tras las rejas a la gamer de 33 años la llevó adelante la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de La Matanza.
“Los detectives policiales y judiciales ahora intentan determinar si la sospechosa concretó un encuentro con el adolescente”, dijeron fuentes con acceso al expediente, quienes resaltaron lo poco común de una mujer detrás del delito de grooming.
La investigación comenzó después de la denuncia de la madre de la víctima, que sintió que su hijo estaba “obsesionado”. Hasta se contactó con la gamer para pedirle que no tuviera más contacto con su hijo, el cual todavía no pudo declarar porque está internado en un centro de salud mental después de haberse autolesionado.
Sobre la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII fuentes de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires dijeron que “es una acción conjunta que busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea”.
El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.
En el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII se hicieron 121 allanamientos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires.
“Como resultado de la operación podemos destacar que, de un total de 111 personas investigadas, 106 son hombres, cinco mujeres. Se encontraron dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil”, dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
Se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego.