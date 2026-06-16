Realizaron una nueva ablación de órganos en Paraná y participaron equipos de distintas provincias

Un nuevo operativo de ablación de órganos se llevó adelante durante la madrugada del lunes en la ciudad de Paraná, en el marco de un trabajo coordinado entre equipos médicos especializados, Bomberos Voluntarios y personal aeroportuario.

La intervención se realizó en el Hospital San Martín, donde profesionales llegados desde otras provincias participaron del procedimiento destinado a posibilitar futuros trasplantes.

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná destacaron el despliegue realizado para garantizar el traslado de los especialistas y el cumplimiento de cada una de las etapas del operativo.

Llegada de equipos médicos en vuelos sanitarios

Para concretar la ablación de órganos, tres unidades de Bomberos Voluntarios se dirigieron al aeropuerto de Paraná para recibir dos vuelos sanitarios.

Uno de los aviones arribó desde la provincia de Buenos Aires y el otro desde la ciudad de Rosario, transportando a los equipos médicos encargados de realizar la intervención.

Ablación de órganos en Paraná.

Una vez en la capital entrerriana, los profesionales fueron trasladados hasta el Hospital San Martín, donde se desarrolló el procedimiento durante varias horas.

La coordinación logística permitió que cada una de las tareas se realizara dentro de los tiempos establecidos para este tipo de operativos.

Un trabajo conjunto para dar nuevas oportunidades

Tras finalizar la ablación de órganos, los especialistas fueron nuevamente trasladados hacia el aeropuerto local junto a los órganos destinados a pacientes en lista de espera.

Posteriormente, los vuelos sanitarios emprendieron el regreso hacia sus respectivas ciudades para continuar con el proceso de trasplante.

Este tipo de intervenciones requiere una coordinación precisa entre diferentes organismos para garantizar el éxito de cada etapa y preservar la viabilidad de los órganos donados.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los órganos ablacionados ni sobre los destinos asignados para los trasplantes. Se espera que en las próximas horas organismos especializados como el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER) o el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) brinden información complementaria sobre el procedimiento realizado en Paraná.