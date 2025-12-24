Ratificaron la alerta por tormentas en esta Nochebuena para Entre Ríos

Se ratificó la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos para esta Nochebuena, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte publicado.

El alerta estará vigente hasta medianoche, donde se anticipa que la alerta se extiende a lo ancho y a lo largo de los 17 departamentos de la provincia.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”, recalcó el organismo en su comunicado.

Jueves sin alerta

De cara a lo que será este jueves de Navidad, el SMN comunicó que podría haber algunas tormentas aisladas en el rango del 40% de probabilidad de que ocurran y, posteriormente, comenzará la mejoría del clima en Paraná y el resto del territorio entrerriano.

El tiempo comenzaría a mejorar lentamente.

La temperatura podría llegar a los 32 grados centígrados y lentamente irá en un repunte leve, donde el viernes incrementará a 34ºC, con la posibilidad de que la sensación térmica sea aún mayor.

Fin de semana con tiempo inestable nuevamente

Según pudo adelantar el SMN, se estima que para el sábado haya probabilidad de nuevas tormentas aisladas en la capital entrerriana y departamentos aledaños a lo largo del día, seguido de una pequeña baja de la temperatura.