 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Navidad

Realizaron la Misa de Noche Buena en el Hogar San Camilo de Lellis: un momento de fe y esperanza

La Misa de Noche Buena en el Hogar San Camilo de Lellis reunió a la comunidad, con la presencia del Monseñor Juan Alberto Puiggari y palabras de aliento para las familias y el personal que acompaña a los más necesitados.

24 de Diciembre de 2025
El Monseñor Juan Alberto Puiggari bendijo a las familias.
El Monseñor Juan Alberto Puiggari bendijo a las familias. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Misa de Noche Buena en el Hogar San Camilo de Lellis reunió a la comunidad, con la presencia del Monseñor Juan Alberto Puiggari y palabras de aliento para las familias y el personal que acompaña a los más necesitados.

La Misa de Noche Buena se realizó en el Hogar San Camilo de Lellis, un lugar que cada año se llena de fe y esperanza en esta fecha especial. En esta ocasión, el Monseñor Juan Alberto Puiggari compartió un mensaje lleno de reflexión sobre el significado de la Navidad y el nacimiento de Jesús. “El mundo estaba en tinieblas y ha llegado una luz, gran luz. Dios se hace hombre para involucrarse en la historia de los hombres, para salvar a quienes por orgullo se habían alejado de Él”, afirmó el Monseñor a Elonce, profundizando en el misterio de la Navidad, un evento que, según explicó, simboliza la humildad y la cercanía de Dios con la humanidad.

Puiggari también reflexionó sobre el pesebre donde nació Jesús, destacando que, “era una cueva, no como estos lindos pesebres que vemos hoy en las casas, sino una cueva real”. Destacó que “no debe haber ningún hombre que nazca tan pobre como Él, porque Dios, el creador de todo, nació en un pesebre para que ninguno se sienta menos que Jesús”.

La importancia de los tres regalos de los Reyes Magos

También se habló sobre los tres regalos que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. El Monseñor explicó el profundo simbolismo detrás de estos regalos. “El oro es propio del rey, el incienso es propio de Dios, y la mirra es lo que se usaba para embalsamar a los muertos, un indicio de que Jesús nació para morir en la cruz y salvarnos”, explicó, dejando claro el significado profundo de cada uno de estos obsequios.

En su mensaje final, el Monseñor hizo un llamado a las familias a reflexionar sobre el verdadero espíritu de la Navidad. “Les deseo a todas que hoy el niño Jesús nazca en los corazones. Hoy no nace en un pesebre, nace en el corazón bien dispuesto”. También instó a todos a “hacer un momento de silencio, elevar un pedido a Dios y pedir por las necesidades, ya que Dios está cerca y quiere bendecirnos”.

Misa de nochebuena en el hogar San Camilo De Lellis

Agradecimientos y palabras de los responsables del hogar

En el Hogar San Camilo de Lellis, el presidente Marcos Musich expresó su emoción por el acompañamiento de la comunidad en esta fecha tan especial. “Es hermoso que la gente venga. Siempre se congrega mucha gente, gracias a Dios acompañan. Las chicas del hogar también pueden participar, y que Monseñor venga es aún mejor, porque este espacio está abierto para todos”, dijo Musich, destacando la importancia de la participación de todos los sectores de la comunidad.

Por su parte, Ana María, quien trabaja en el hogar, explicó que en este momento hay 22 personas asistidas, y remarcó el papel fundamental del hogar en la comunidad.

“Este hogar es el pararrayos de la ciudad, como decía Monseñor Karlic. La comunidad se mantiene gracias a este hogar, a las oraciones y al trabajo de las personas que cuidan de los que más lo necesitan”. También aprovechó la oportunidad para agradecer a los socios que colaboran con el hogar y hacer un llamado a la generosidad de la comunidad para que más personas se sumen al esfuerzo de mantener el lugar funcionando.

Temas:

Misa de Navidad bendición moneseñor Hogar San Camilo de Lellis
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso