Realizaron la Misa de Noche Buena en el Hogar San Camilo de Lellis: un momento de fe y esperanza

REDACCIÓN ELONCE
La Misa de Noche Buena en el Hogar San Camilo de Lellis reunió a la comunidad, con la presencia del Monseñor Juan Alberto Puiggari y palabras de aliento para las familias y el personal que acompaña a los más necesitados.
La Misa de Noche Buena se realizó en el Hogar San Camilo de Lellis, un lugar que cada año se llena de fe y esperanza en esta fecha especial. En esta ocasión, el Monseñor Juan Alberto Puiggari compartió un mensaje lleno de reflexión sobre el significado de la Navidad y el nacimiento de Jesús. “El mundo estaba en tinieblas y ha llegado una luz, gran luz. Dios se hace hombre para involucrarse en la historia de los hombres, para salvar a quienes por orgullo se habían alejado de Él”, afirmó el Monseñor a Elonce, profundizando en el misterio de la Navidad, un evento que, según explicó, simboliza la humildad y la cercanía de Dios con la humanidad.
Puiggari también reflexionó sobre el pesebre donde nació Jesús, destacando que, “era una cueva, no como estos lindos pesebres que vemos hoy en las casas, sino una cueva real”. Destacó que “no debe haber ningún hombre que nazca tan pobre como Él, porque Dios, el creador de todo, nació en un pesebre para que ninguno se sienta menos que Jesús”.
La importancia de los tres regalos de los Reyes Magos
También se habló sobre los tres regalos que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. El Monseñor explicó el profundo simbolismo detrás de estos regalos. “El oro es propio del rey, el incienso es propio de Dios, y la mirra es lo que se usaba para embalsamar a los muertos, un indicio de que Jesús nació para morir en la cruz y salvarnos”, explicó, dejando claro el significado profundo de cada uno de estos obsequios.
En su mensaje final, el Monseñor hizo un llamado a las familias a reflexionar sobre el verdadero espíritu de la Navidad. “Les deseo a todas que hoy el niño Jesús nazca en los corazones. Hoy no nace en un pesebre, nace en el corazón bien dispuesto”. También instó a todos a “hacer un momento de silencio, elevar un pedido a Dios y pedir por las necesidades, ya que Dios está cerca y quiere bendecirnos”.
Agradecimientos y palabras de los responsables del hogar
En el Hogar San Camilo de Lellis, el presidente Marcos Musich expresó su emoción por el acompañamiento de la comunidad en esta fecha tan especial. “Es hermoso que la gente venga. Siempre se congrega mucha gente, gracias a Dios acompañan. Las chicas del hogar también pueden participar, y que Monseñor venga es aún mejor, porque este espacio está abierto para todos”, dijo Musich, destacando la importancia de la participación de todos los sectores de la comunidad.
Por su parte, Ana María, quien trabaja en el hogar, explicó que en este momento hay 22 personas asistidas, y remarcó el papel fundamental del hogar en la comunidad.
“Este hogar es el pararrayos de la ciudad, como decía Monseñor Karlic. La comunidad se mantiene gracias a este hogar, a las oraciones y al trabajo de las personas que cuidan de los que más lo necesitan”. También aprovechó la oportunidad para agradecer a los socios que colaboran con el hogar y hacer un llamado a la generosidad de la comunidad para que más personas se sumen al esfuerzo de mantener el lugar funcionando.