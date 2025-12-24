Granizó en Córdoba: fuertes lluvias y granizo sorprenden en la previa a Nochebuena

Una tormenta se desató con fuerza en la tarde de este 24 de diciembre, afectando a la capital y varias localidades serranas.
Este miércoles 24 de diciembre, justo en la previa a la Nochebuena, granizó en Córdoba y una fuerte tormenta se desató en la ciudad capital y varias localidades del interior provincial. Tal como lo anticiparon los pronósticos meteorológicos, la lluvia intensificó su caída a medida que avanzaba la tarde, acompañada de granizo en sectores como Alta Gracia y Potrero de Garay. Los vecinos de estas áreas informaron sobre la acumulación de piedras de hielo, lo que obligó a las autoridades a emitir alertas preventivas ante posibles daños y complicaciones en las festividades.
Ante la magnitud de los fenómenos climáticos, el Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, la Municipalidad y otras entidades de seguridad, emitieron alertas a nivel provincial. Según el pronóstico, se esperan ráfagas de viento sur de hasta 80 km/h, además de intensas precipitaciones y una alta probabilidad de granizo en algunas zonas. La Secretaría de Gestión de Riesgo detalló que las áreas más afectadas serían el centro y noroeste de la provincia, donde los impactos podrían ser más severos.
Además de las lluvias y granizo, se alertó sobre posibles cortes de energía y daños a la propiedad debido a los vientos fuertes. Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre y reducir la circulación en horas críticas. También recomendaron alejarse de ríos y arroyos, y resguardarse bajo techo.
Precauciones y continuidad de la tormenta
El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, emitió una alerta naranja para amplias zonas de la provincia, incluidas Capital, Punilla, Santa María, Colón, Calamuchita y Cruz del Eje, entre otras. Este nivel de alerta implica un riesgo alto para las personas y los bienes. En otras zonas, como el sur provincial, se mantiene una alerta amarilla, lo que anticipa lluvias intensas y posibles interrupciones en las actividades cotidianas.
Las autoridades recomendaron mantener una mochila de emergencia con linternas, alimentos no perecederos y documentos importantes, por si las condiciones climáticas empeoran. Se espera que la tormenta continúe hasta la madrugada del jueves, con acumulaciones de lluvia que podrían superar los 60 milímetros en algunas áreas.