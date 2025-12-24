 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Pescaron un árbol sumergido con 78 señuelos valuados en más de un millón de pesos

Un grupo de pescadores vivió un momento inesperado al sacar del agua un árbol repleto de señuelos de pesca. El hallazgo quedó registrado en video.

24 de Diciembre de 2025
Los señuelos pescados en el río
Los señuelos pescados en el río

Un grupo de pescadores vivió un momento inesperado al sacar del agua un árbol repleto de señuelos de pesca. El hallazgo quedó registrado en video.

Un hecho tan curioso como llamativo ocurrió durante una jornada de pesca recreativa, cuando un grupo de pescadores logró sacar del río un árbol sumergido que tenía atrapados entre sus ramas un total de 78 señuelos de pesca. La escena, ocurrida en Corrientes, quedó registrada en un video.

 

Mientras realizaban la actividad, los pescadores notaron que uno de los enganches había quedado firmemente sujeto bajo el agua. Al intentar liberarlo, descubrieron que se trataba de un árbol hundido, que con el paso del tiempo se había convertido en una verdadera “trampa” para los señuelos utilizados por distintos aficionados.

Al retirar el tronco y sus ramas, comenzaron a aparecer decenas de artificiales enganchados, entre ellos modelos tipo cascarudos y escarabajos, muy utilizados para la pesca deportiva. En total, lograron contabilizar 78 señuelos recuperados.

 

Entre risas y comentarios, los protagonistas bromearon con la escena y aseguraron que “alguien perdió su arbolito de Navidad”, en alusión a la cantidad de objetos colgados. Incluso, uno de ellos celebró el momento con un “ho ho ho” al estilo Papá Noel, lo que le dio un tono aún más distendido al hallazgo.

 

Según explicaron, el valor de cada señuelo oscila entre los 15.000 y 20.000 pesos, por lo que el contenido total del “arbolito” representaría una suma considerable, superior al millón de pesos.

