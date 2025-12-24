 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Actuó Defensa Civil en el lugar

Se cayó un poste en la calle Pronunciamiento de Paraná y dejó sin servicio de telefonía e internet

El incidente no dejó heridos, pero afectó a los servicios en la zona indicaron desde Defensa Civil.

24 de Diciembre de 2025
El poste caído.
El poste caído. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El incidente no dejó heridos, pero afectó a los servicios en la zona indicaron desde Defensa Civil.

Este miércoles 24 de diciembre, un poste de grandes dimensiones que brindaba servicios de telefonía e internet en la ciudad de Paraná se desplomó sobre la calle Pronunciamiento, en inmediaciones del barrio Belgrano. Como consecuencia, ambos servicios quedaron interrumpidos en la zona, afectando a numerosos vecinos y comercios. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas por el incidente.

 

El equipo de Defensa Civil de Paraná se hizo presente rápidamente en el lugar para realizar las tareas de corte y retiro del poste caído, que obstruía parcialmente la calle Pronunciamiento. Lucas García, vocero de Defensa Civil, confirmó a Elonce que, a pesar de la magnitud del suceso, no se produjeron víctimas. “No hay personas lesionadas”, aseguró García, quien destacó la rápida acción del personal de emergencias en el lugar.

 

Lucas Garc&iacute;a, de Defensa Civil, detall&oacute; los trabajos en la zona. Foto: Elonce.
Lucas García, de Defensa Civil, detalló los trabajos en la zona. Foto: Elonce.

 

Según García, el poste, que medía unos siete metros de altura, presentaba signos de deterioro en su base, lo que habría facilitado su caída. "Muchos de estos postes tienen el borde deteriorado, lo que hace que, por alguna fuerza inesperada, sucedan estos incidentes", explicó el portavoz de Defensa Civil. Aunque la causa exacta del derrumbe no está confirmada, el deterioro estructural parece haber jugado un papel crucial en la caída.

 

Tras la remoción del poste, se comenzó a trabajar en la restauración de los servicios afectados. Los técnicos de las empresas de telefonía e internet ya se encuentran en la zona evaluando los daños y realizando los arreglos necesarios para devolver la normalidad a los usuarios.

 

Se cayó un poste en la calle Pronunciamiento de Paraná y dejó sin servicio de telefonía e internet

Temas:

poste caído Paraná Defensa Civil
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso