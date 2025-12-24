Se cayó un poste en la calle Pronunciamiento de Paraná y dejó sin servicio de telefonía e internet

REDACCIÓN ELONCE
El incidente no dejó heridos, pero afectó a los servicios en la zona indicaron desde Defensa Civil.
Este miércoles 24 de diciembre, un poste de grandes dimensiones que brindaba servicios de telefonía e internet en la ciudad de Paraná se desplomó sobre la calle Pronunciamiento, en inmediaciones del barrio Belgrano. Como consecuencia, ambos servicios quedaron interrumpidos en la zona, afectando a numerosos vecinos y comercios. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas por el incidente.
El equipo de Defensa Civil de Paraná se hizo presente rápidamente en el lugar para realizar las tareas de corte y retiro del poste caído, que obstruía parcialmente la calle Pronunciamiento. Lucas García, vocero de Defensa Civil, confirmó a Elonce que, a pesar de la magnitud del suceso, no se produjeron víctimas. “No hay personas lesionadas”, aseguró García, quien destacó la rápida acción del personal de emergencias en el lugar.
Según García, el poste, que medía unos siete metros de altura, presentaba signos de deterioro en su base, lo que habría facilitado su caída. "Muchos de estos postes tienen el borde deteriorado, lo que hace que, por alguna fuerza inesperada, sucedan estos incidentes", explicó el portavoz de Defensa Civil. Aunque la causa exacta del derrumbe no está confirmada, el deterioro estructural parece haber jugado un papel crucial en la caída.
Tras la remoción del poste, se comenzó a trabajar en la restauración de los servicios afectados. Los técnicos de las empresas de telefonía e internet ya se encuentran en la zona evaluando los daños y realizando los arreglos necesarios para devolver la normalidad a los usuarios.