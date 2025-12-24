 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Itinerario de Navidad

Papá Noel comenzó su recorrido navideño por los barrios de Paraná

Papá Noel inició su tradicional recorrido por los barrios de Paraná, llevando alegría a los corazones de grandes y chicos en esta Navidad. Un momento especial para compartir en familia.

24 de Diciembre de 2025
Comenzó su recorrido en barrio San Agustín.
Comenzó su recorrido en barrio San Agustín. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Papá Noel inició su tradicional recorrido por los barrios de Paraná, llevando alegría a los corazones de grandes y chicos en esta Navidad. Un momento especial para compartir en familia.

Llegó Papá Noel y comenzó su recorrido por los barrios de Paraná, llevando alegría y emoción a los vecinos de la ciudad. Este 2025, como cada año, el querido personaje de la Navidad hizo su aparición para recorrer las calles y sorprender a los chicos con dulces y regalos. El recorrido arrancó a las 17 en el barrio San Agustín, específicamente en calle Enrique Acebal 72, y siguió por varios sectores de la ciudad, como Anacleto Medina, Gaucho Rivero y Don Segundo Sombra.

El evento, que ya es una tradición en la ciudad, contó con la colaboración de vecinos y amigos, quienes ayudaron a organizar la actividad. "Gracias a ustedes por habernos brindado este momento y compartir con toda la gente de Paraná", dijo a Elonce uno de los organizadores del evento, agradeciendo a los presentes y a quienes contribuyeron con su tiempo y esfuerzo para que todo salga de la mejor manera. Además, subrayó lo importante que es mantener viva esta tradición que une a las familias en un día tan especial como la Navidad.

Papa Noel comenzó su recorrido en San Agustín

Un recorrido lleno de alegría y comunidad

A lo largo del recorrido, Papá Noel y sus ayudantes repartieron bolsitas de caramelos y pequeños obsequios a los chicos que salieron a su encuentro. Los vecinos participaron con entusiasmo y alegría, compartiendo este momento en familia. “Siempre hemos venido recorriendo estos barrios, y es muy lindo ver la reacción de la gente. Es una iniciativa que nos llena de satisfacción y de felicidad. Vamos a seguir trabajando para que cada año sea mejor”, destacó.

El itinerario concluirá en el barrio Paraná XVI, y aunque la actividad comenzó como una pequeña idea, hoy en día se ha convertido en una tradición que une a toda la comunidad de Paraná. “Siempre hay colaboración de todos los vecinos y amigos. Esto es para que disfrute el barrio, para que se lleven un momento de alegría”, expresó Papá Noel.

 

Un mensaje final para todos

Al concluir el recorrido, Papá Noel envió un mensaje de paz y esperanza para la Navidad. "Que disfruten y la pasen en familia. Feliz Navidad para todos”, concluyó.

Temas:

Papá Noel Navidad Regalos recorrido navideño barrios de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso