Papá Noel comenzó su recorrido navideño por los barrios de Paraná

Llegó Papá Noel y comenzó su recorrido por los barrios de Paraná, llevando alegría y emoción a los vecinos de la ciudad. Este 2025, como cada año, el querido personaje de la Navidad hizo su aparición para recorrer las calles y sorprender a los chicos con dulces y regalos. El recorrido arrancó a las 17 en el barrio San Agustín, específicamente en calle Enrique Acebal 72, y siguió por varios sectores de la ciudad, como Anacleto Medina, Gaucho Rivero y Don Segundo Sombra.

El evento, que ya es una tradición en la ciudad, contó con la colaboración de vecinos y amigos, quienes ayudaron a organizar la actividad. "Gracias a ustedes por habernos brindado este momento y compartir con toda la gente de Paraná", dijo a Elonce uno de los organizadores del evento, agradeciendo a los presentes y a quienes contribuyeron con su tiempo y esfuerzo para que todo salga de la mejor manera. Además, subrayó lo importante que es mantener viva esta tradición que une a las familias en un día tan especial como la Navidad.

Papa Noel comenzó su recorrido en San Agustín

Un recorrido lleno de alegría y comunidad

A lo largo del recorrido, Papá Noel y sus ayudantes repartieron bolsitas de caramelos y pequeños obsequios a los chicos que salieron a su encuentro. Los vecinos participaron con entusiasmo y alegría, compartiendo este momento en familia. “Siempre hemos venido recorriendo estos barrios, y es muy lindo ver la reacción de la gente. Es una iniciativa que nos llena de satisfacción y de felicidad. Vamos a seguir trabajando para que cada año sea mejor”, destacó.

El itinerario concluirá en el barrio Paraná XVI, y aunque la actividad comenzó como una pequeña idea, hoy en día se ha convertido en una tradición que une a toda la comunidad de Paraná. “Siempre hay colaboración de todos los vecinos y amigos. Esto es para que disfrute el barrio, para que se lleven un momento de alegría”, expresó Papá Noel.

Un mensaje final para todos

Al concluir el recorrido, Papá Noel envió un mensaje de paz y esperanza para la Navidad. "Que disfruten y la pasen en familia. Feliz Navidad para todos”, concluyó.