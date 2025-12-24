“Te llena el alma y el corazón”, aseguraron voluntarias que prepararon juguetes para niños internados

Una intensa tarea solidaria previa a la Navidad, centrada en la preparación y entrega de regalos destinados a los niños que permanecen internados, fue desarrollada por las integrantes de la subcomisión de Juguetes del Voluntariado del hospital materno infantil San Roque de Paraná. Elonce dialogó con María Ester Nardi y Liliana Zanardi, quienes explicaron que se trata de una labor cotidiana y sostenida para acondicionar cada donación, que se realiza durante todo el año.

“Este es un trabajo de todos los días, a la mañana y a la tarde, con distintos turnos y distintas voluntarias”, relató María Ester. Detalló que la subcomisión está integrada por cinco personas que se encargan de reciclar los juguetes donados y prepararlos para su entrega. “Todo está reciclado, limpiado y desinfectado, y luego se entrega con sus respectivas bolsitas”, señaló.

Según explicaron, los juguetes fueron distribuidos por las voluntarias que recorrieron las distintas salas del hospital, donde los niños recibieron los regalos durante su internación. “Preparar para los niños no es un trabajo, es un placer”, expresó Liliana.

La voluntaria describió la experiencia como profundamente gratificante. “Te llena el alma y el corazón. Saber que es para niños que están en el hospital te gratifica porque ellos te lo devuelven todo, con una sonrisa o una mirada”, afirmó. Y agregó: “Cuando te ven llegar con una bolsita y te dicen ‘gracias abuela’, no tiene nombre”.

Desde el voluntariado destacaron también la importancia de la colaboración de la comunidad. “Que siga la generosidad que tiene la gente para donar a este lugar tan vulnerable, donde se viven situaciones dolorosas, pero también momentos felices cuando despedimos a los chicos”, manifestó Liliana.

Las voluntarias informaron que las donaciones se reciben todos los días, tanto por la mañana como por la tarde. Precisaron que, por una cuestión de espacio, en ese momento no se acepta ropa, pero sí juguetes y útiles escolares. “Hay chicos que no piden juguetes, sino algo para pintar o escribir, por eso los útiles escolares también se reciclan y se preparan”, explicaron.

La actividad solidaria fue visibilizada en la previa de la entrega de los regalos, que se realizó para los niños que estaban siendo atendidos en el hospital durante las fiestas. El trabajo del voluntariado del Hospital San Roque se sostiene como una acción permanente, con especial intensidad en fechas significativas como la Navidad.