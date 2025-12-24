Compras navideñas en Paraná: movimiento intenso y locales abiertos hasta la tarde

REDACCIÓN ELONCE
En la previa de la Navidad, la peatonal registró un intenso movimiento de personas que aprovecharon los locales abiertos para realizar compras de último momento. Comerciantes destacaron a Elonce un balance positivo, pese al calor, y señalaron buen nivel de ventas en los días previos.
En la previa de Navidad, la Peatonal San Martín de Paraná presentó un importante movimiento de personas que recorrieron los comercios abiertos para realizar compras navideñas, en muchos casos a último momento. Pese a las altas temperaturas, vecinos y familias circularon por el centro y aprovecharon el horario extendido de los locales comerciales.
Durante una recorrida realizada por Elonce, se observó un constante tránsito de peatones que ingresaban y salían de los negocios, con bolsas en mano y consultas frecuentes sobre precios y promociones. Varias personas señalaron que eligieron salir este día por contar con tiempo libre o por considerar que el movimiento sería menor que en jornadas anteriores.
“Pensé que iba a haber menos gente, pero hay bastante movimiento y mucho calor”, comentó una vecina mientras realizaba sus compras. Otra entrevistada indicó que ya había cumplido con los regalos: “Ya estamos listos, ahora a esperar la noche en familia”.
En el recorrido también se escucharon testimonios vinculados a la organización familiar de las fiestas. “Se agrandó la familia, así que hay muchos regalos”, relató una mujer que llevaba varias bolsas. Otra vecina explicó que había comprado para todos sus nietos: “Son 15 y todos tienen su regalo”.
Balance comercial y organización de horarios
Desde el sector comercial, los balances fueron alentadores. "El balance es positivo, sobre todo ayer y anteayer hubo mucho movimiento. Hoy con el calor hay momentos de mayor y menor gente, pero se vende”, señaló un comerciante consultado.
El mismo comerciante agregó que, como ocurre todos los años, el 24 se concentraron las compras de último momento: “El que sale hoy es porque tiene que comprar. Se venden tanto regalos como indumentaria para la noche”.
También se destacó que muchos locales decidieron atender de corrido, sin cierre al mediodía, y extender la atención hasta las 18. “La mayoría de los comercios están abiertos y algunos rubros específicos extendieron el horario”, explicaron durante la transmisión.
Compras navideñas y calor intenso
El calor fue un factor recurrente en los testimonios recogidos. Varias personas hicieron pausas en zonas con sombra o destacaron la importancia de hidratarse durante la recorrida. Aun así, el movimiento no se detuvo y el centro mantuvo una circulación constante durante la mañana.
“Salimos igual a recorrer pese al calor, porque había que cumplir con los regalos”, expresó un vecino. Otros aprovecharon el día para definir la indumentaria que utilizarían durante la cena de Nochebuena.
Según indicaron comerciantes, el cierre del año mostró una leve mejora respecto a meses anteriores. “Después de un año difícil, lo cerramos un poco más ordenados”, resumió uno de los entrevistados.
De este modo, las compras navideñas en Peatonal San Martín marcaron una jornada de alto tránsito, ventas activas y presencia constante de familias que se prepararon para celebrar la Navidad.