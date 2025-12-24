 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Santa Tracker

Cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel por el mundo

A través del Santa Tracker, Google permite ver la evolución del recorrido navideño de Papá Noel por todo el mundo y propone múltiples juegos para los chicos.

24 de Diciembre de 2025
Seguí el recorrido de Papá Noel por el mundo
Seguí el recorrido de Papá Noel por el mundo

A través del Santa Tracker, Google permite ver la evolución del recorrido navideño de Papá Noel por todo el mundo y propone múltiples juegos para los chicos.

Cada diciembre, los más chicos esperan ansiosos a Papá Noel. Preguntan cuándo, cómo y por dónde llegará el tradicional personaje de Navidad, bolsa en mano llena de regalos y las ilusiones de los más pequeños. Una incógnita que siempre surge es ¿cómo hace para visitar a los chicos de todo el mundo? Google ofrece una respuesta interactiva con su habitual Santa Tracker.

 

Desde el 24 de diciembre, la aldea navideña virtual del gigante tecnológico se transforma para permitir que las familias de todo el mundo sigan en tiempo real el recorrido de Papá Noel, que año tras año se renueva y estará disponible hasta las primeras horas del 25 de diciembre, cuando finalice su ruta navideña.

 

La herramienta, disponible también en aplicación móvil, incluye juegos y actividades interactivas para mantener entretenidos a los más pequeños mientras esperan la llegada de los regalos.

 

La plataforma incluye un contador regresivo que indica cuánto falta para que Papá Noel inicie su viaje desde el Polo Norte. Al activarse, muestra un mapa interactivo basado en Google Earth, donde se observa cómo Papá Noel avanza por distintas ciudades del mundo, acompañado de sus renos.

 

 

Temas:

Papá Noel recorrido en vivo Santa Clauss Navidad Regalos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso