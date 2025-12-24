Cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel por el mundo

Cada diciembre, los más chicos esperan ansiosos a Papá Noel. Preguntan cuándo, cómo y por dónde llegará el tradicional personaje de Navidad, bolsa en mano llena de regalos y las ilusiones de los más pequeños. Una incógnita que siempre surge es ¿cómo hace para visitar a los chicos de todo el mundo? Google ofrece una respuesta interactiva con su habitual Santa Tracker.

Desde el 24 de diciembre, la aldea navideña virtual del gigante tecnológico se transforma para permitir que las familias de todo el mundo sigan en tiempo real el recorrido de Papá Noel, que año tras año se renueva y estará disponible hasta las primeras horas del 25 de diciembre, cuando finalice su ruta navideña.

La herramienta, disponible también en aplicación móvil, incluye juegos y actividades interactivas para mantener entretenidos a los más pequeños mientras esperan la llegada de los regalos.

La plataforma incluye un contador regresivo que indica cuánto falta para que Papá Noel inicie su viaje desde el Polo Norte. Al activarse, muestra un mapa interactivo basado en Google Earth, donde se observa cómo Papá Noel avanza por distintas ciudades del mundo, acompañado de sus renos.