La Fiesta Provincial de los Reyes Magos “ya lleva 62 años de vida en los barrios”, valoraron desde la organización

Quedó confirmada la fecha de la caravana por la ciudad de Paraná en el marco de la 62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos, como así también la celebración el sábado 10 y domingo 11 de enero. Será con entrada libre y gratuita.

Daniel Chapino expresó su emoción por extender la alegría a los niños: “Es una hermosa fiesta que ya lleva 62 años de vida y les recuerdo que es la más antigua que tiene la provincia y la única fiesta provincial que tiene Paraná”.

“Hoy todos decimos que las cosas están difíciles y que cada vez hay menos plata, pero tenemos que ponerle el amor. Esta fiesta no podemos dejarla caer y ya lleva 62 años de vida en los barrios. Si Dios quiere, este martes 6 de enero vamos a hacer una gran caravana, gracias al apoyo de la Municipalidad de Paraná y de Empatur, vamos a estar saliendo desde la rotonda de Bajada Grande con los Reyes Magos arriba de este hermoso micro de turismo. Va a haber una banda, pero con diferentes barrios vamos a estar recorriendo por cuatro horas en los barrios que ya nos esperaron y en otros que nos quedaron esperando”, indicó.

Chapino reafirmó su compromiso y aseguró: “Vamos a hacer una fiesta muy linda para coronar la fecha del 6 de enero y que los chicos reciban la alegría de ver estas tres figuras que nos conmueve cuándo los vemos”.

El recorrido cuenta con exactitudes, según señalaron desde la organización: “Va a ser en la rotonda de la Costanera, allá por Bajada Grande, a las 17:00 horas. Después de esta hermosa caravana por la ciudad nos vamos a ir trasladando al fin de semana siguiente, que es el 10 y 11 de enero con la gran fiesta en el camping en el kilómetro 5 ½ con entrada libre y gratuita. A partir de las 20 horas, vamos a hacer el espectáculo con todos los chicos, que los queremos recibir con sorteos de bicicleta, un payaso de Buenos Aires, chamamé, cuarteto y música melódica. Es una fiesta con la cual queremos distinguir estos 62 años y revalorar la festividad de los Reyes Magos”.

Convocatoria abierta a la solidaridad

“Hemos abierto la convocatoria para los que quieran donar, sea para comprar bicicletas, caramelos y para que los gastos y lo que estamos promoviendo no se venga para atrás. Es una fiesta linda para los chicos”, comunicó. El alias para aportar es PERPETUOCAPILLA.MP.