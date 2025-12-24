Confirmaron las fechas de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos de Paraná

La 62° Fiesta Provincial de los Reyes Magos se desarrollará durante dos jornadas con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos artísticos, caravana, actividades infantiles y un fuerte fin solidario, con lo recaudado destinado a obras comunitarias.
La 62° Fiesta Provincial de los Reyes Magos, uno de los eventos esperados por los niños y sus familias, tiene fecha confirmada: se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, con entrada libre, gratuita y sin fines de lucro, en el barrio Kilómetro 5 ½ de Paraná.
La celebración es organizada por un grupo de voluntarios de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la zona sur de la capital entrerriana. Desde sus inicios, la fiesta mantiene un fuerte espíritu comunitario y solidario, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y alegría, especialmente para los más chicos. En la edición anterior, el evento había superado las 25.000 personas a lo largo de ambas jornadas.
El festival tendrá lugar en un camping barrial situado sobre Avenida de las Américas 5500, donde se dispondrá un amplio predio con espectáculos artísticos, parque infantil, actividades recreativas, cantinas populares y un operativo sanitario y de seguridad durante todo el desarrollo del evento.
Agenda y actividades destacadas
La programación comenzará con actividades previas, entre ellas, la visita de los Reyes Magos a niños internados en el hospital San Roque y una caravana que recorrerá distintos barrios durante varias horas, acercando la celebración a diferentes puntos de la ciudad.
El festival central se desarrollará con espectáculos en vivo durante ambas jornadas. El sábado, las actividades comenzarán a partir de las 20, mientras que el domingo se realizará la tradicional caravana de los Reyes Magos, seguida por el Pesebre Viviente y el inicio de los shows artísticos.
Entre los artistas convocados se destacan Payaso Almíbar, Hugo Velázquez y su Conjunto, Cristina Godoy, Los Hermanos Corradini, MS Dance, Vení a Bailar con Sandra, Los Nuevos Herederos del Chamamé, Javier Peralta, Lo que Salga e Inesperados, entre otros.
Organización y servicios
La fiesta contará con un sector con 600 sillas de uso gratuito, parque infantil con peloteros, cantinas con precios accesibles y estacionamiento administrado por el grupo Scout. Además, se implementará un bono contribución voluntario, con sorteos diarios, destinado a colaborar con los costos de organización.
Desde la comisión organizadora informaron que el rédito económico obtenido será destinado a continuar los trabajos de la futura Casa Parroquial y del Merendero de la capilla, obras que forman parte del compromiso social que sostiene la celebración.
Asimismo, se invitó a la comunidad, empresas e instituciones a colaborar económicamente para garantizar la continuidad del evento, cuyo costo supera los 30 millones de pesos. Quienes deseen aportar pueden hacerlo a través del siguiente alias: perpetuocapilla.mp ; o comunicándose al (0343) 155-431800.
Con una amplia convocatoria y una agenda pensada para toda la familia, la Fiesta Provincial de los Reyes Magos vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro, tradición y solidaridad dentro del calendario cultural entrerriano.