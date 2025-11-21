El Quini 6 sortea un pozo récord de $12.700 millones: cuánto paga cada modalidad

El Quini 6 sortea un pozo récord de $12.700 millones. Tras quedar vacante una vez más, el juego más popular del país ha elevado su pozo acumulado a una cifra histórica, para este domingo 23 de noviembre.

El próximo sorteo del Quini 6, impulsado por Lotería de Santa Fe, ofrecerá un pozo estimado de $12.700 millones, una cifra que rompió los propios parámetros históricos del juego. Nunca antes un sorteo regular había alcanzado semejante acumulado, instalándose rápidamente en las charlas cotidianas, sobremesas familiares y grupos de WhatsApp.

La posibilidad de convertirse en el próximo millonario, a solo seis números de distancia, se volvió más concreta que nunca. Con más de 35 años de trayectoria, el Quini 6 se consolidó como uno de los juegos de sorteo más importantes de la Argentina.

Apuestas, horarios y el detalle de cada pozo individual

La apuesta tiene un valor total del cupón de $2500, disponible en todas las agencias oficiales del país. Con más de 1.300.000 apuestas los miércoles y 1.600.000 los domingos, el país entero se prepara para el próximo sorteo.

La cita será este domingo a las 21.15, con transmisión en vivo para todo el país. Para participar, se puede jugar hasta las 20.30 de este sábado. Lotería de Santa Fe estimó los siguientes pozos individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.750.000.000

La Segunda: $3.150.000.000

Revancha: $7.350.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $130.000.000

Cuánto se descuenta por impuesto si se gana: el detalle legal

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que obtiene un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio, lo que determina que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retenga el 27,9% del total ganado.

De esta manera, el afortunado que acierte los seis números deberá realizar el cálculo correspondiente para conocer cuánto recibirá efectivamente en mano después del descuento impositivo. Aun así, con un pozo histórico como este, el sueño de convertirse en millonario sigue más vigente que nunca.