Quini 6 de más de $24.000.000: agenciera de Paraná celebró la venta de la boleta ganadora

"Es lo que deseamos para los jugadores, que les vaya bien a todos", expresó a Elonce la responsable de la agencia de calle 3 de Febrero, quien vendió la boleta a uno de los 11 ganadores del "Siempre Sale" es de Paraná.

20 de Noviembre de 2025
Nidia Manchini, agenciera
Nidia Manchini, agenciera Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

“Es lo que deseamos para los jugadores, que les vaya bien a todos”, expresó a Elonce la responsable de la agencia de calle 3 de Febrero, quien vendió la boleta a uno de los 11 ganadores del “Siempre Sale” es de Paraná.

El último sorteo del Quini 6, puntualmente en la modalidad Siempre Sale, dejó 11 ganadores en todo el país y, entre ellos, dos apostadores pertenecen a Entre Ríos: uno jugó su boleta en una agencia de Paraná y otro en Rosario del Tala.

 

Elonce visitó la agencia N° 566, ubicada en calle 3 de Febrero, donde se vendió la boleta ganadora correspondiente al apostador paranaense. Allí, la agenciera Nidia Manchini expresó su enorme felicidad por la buena noticia. “Estoy muy contenta. No sé quién será el ganador, pero espero que lo pueda disfrutar”, relató.

Una alegría histórica para la agencia

 

Manchini explicó que es la primera vez que desde el local se entrega un premio de estas características. “En premios chicos sí hemos vendido, pero premios millonarios no”, señaló. El monto adjudicado por el Siempre Sale supera los 24 millones de pesos, a repartir entre los 11 favorecidos del sorteo.

La agencia N° 566, ubicada en calle 3 de Febrero (foto Elonce)
La agencia N° 566, ubicada en calle 3 de Febrero (foto Elonce)

La agenciera contó que se enteró de lo ocurrido “por Elonce y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS)”, ya que los agencieros no pueden conocer al instante quiénes resultan ganadores. “El ganador no apareció ni creo que vaya a aparecer”, comentó entre risas, aunque celebró la posibilidad de haber entregado un golpe de suerte tan importante.

Más de tres décadas detrás del mostrador

 

Manchini recordó que trabaja en la agencia desde 1989, primero al frente del local y luego colaborando con su hijo, quien actualmente está a cargo. En la oportunidad, señaló que en años anteriores ya habían vendido otros premios del Siempre Sale, pero por montos mucho menores debido al contexto económico de aquel entonces.

 

Para la agenciera, la satisfacción pasa también por acompañar a quienes juegan habitualmente. “Es lo que deseamos para los jugadores, que les vaya bien a todos”, expresó.

Agencia paranaense celebró la venta de una boleta ganadora del Quini 6

Los números sorteados en esta modalidad fueron 22–43–41–25–38–40, combinación que dejó un total de 11 ganadores en todo el país, entre ellos dos entrerrianos.

 

Desde la Lotería de Santa Fe detallaron que ningún apostador se llevó los pozos principales del sorteo, por lo que las cifras acumuladas para el domingo serán históricas y superarán los $12.700 millones.

Quini 6 Siempre Sale Paraná premio millonario
