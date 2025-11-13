Quini 6 de más de $7.000.000 en Entre Ríos: apareció uno de los ganadores y “estaba contentísimo”

La fortuna volvió a caer en Concepción del Uruguay, donde dos apostadores resultaron ganadores del Siempre Sale del Quini 6, cuyo sorteo se realizó anoche. Cada uno de ellos se alzó con un premio individual de siete millones de pesos, cifra que generó gran expectativa entre los clientes habituales de la zona.

De los ocho entrerrianos favorecidos en la provincia, uno ya se presentó en la Agencia Nº470 “Número y flores”, desde donde su propietaria, Roxana Duarte, confirmó a Elonce que el apostador no ocultó su felicidad al enterarse de la noticia. “Un apostador ganó siete millones de pesos en la modalidad Siempre Sale y este viernes viaja a Paraná, a la sede del IAFAS, para reclamar su premio”, indicó.

Agencia Nº470 “Número y flores” (foto Elonce)

La agenciera, que desde hace seis años atiende a apostadores de paso y clientes fijos, destacó que el ganador es un jugador frecuente del Quini 6. “Es un apostador que siempre viene todas las semanas a hacer su Quini 6 y tuvo la fortuna de ganar esta vez; estaba contentísimo”, relató Duarte.

La agencia de La Histórica vivió una mañana de entusiasmo tras conocerse el resultado, mientras otros clientes celebraron que la suerte haya quedado nuevamente en la ciudad. La modalidad Siempre Sale del Quini 6 volvió a dejar ganadores entrerrianos, esta vez con una cifra que impactó de lleno en la vida de dos jugadores uruguayenses.

Los números favorecidos fueron 32 – 13 – 22 – 12 – 16 – 00, combinación que permitió que 37 personas de distintos puntos del país acertaran la jugada ganadora y se repartieran el pozo acumulado. En el caso de Entre Ríos, cada uno de los ocho apostadores obtuvo $7.441.168,99.

Dónde se jugaron las boletas ganadoras

En Entre Ríos, los ocho premios individuales surgieron de apuestas registradas en las siguientes localidades:

Diamante (1 ganador)

Concepción del Uruguay (2 ganadores)

Nogoyá (1 ganador)

Paraná (1 ganador)

General Galarza (1 ganador)

Gualeguay (1 ganador)

Pueblo General Belgrano (1 ganador)

La modalidad Siempre Sale del Quini 6 reparte su pozo entre todos los apostadores que acierten la mayor cantidad de números, lo que permite que, como en este caso, haya numerosos ganadores en un mismo sorteo.

Pozos millonarios vacantes

Si bien hubo múltiples ganadores en el Siempre Sale, los pozos principales del Quini 6 quedaron vacantes. Desde la Lotería de Santa Fe precisaron que, para el próximo sorteo, habrá $11.150 millones en juego entre todas las modalidades.

En el Tradicional, salieron los números 09 – 16 – 45 – 20 – 02 – 38. No se registraron ganadores, por lo que el pozo asciende a $1.017.580.142 para el domingo.

En La Segunda, la combinación fue 39 – 38 – 04 – 24 – 19 – 23, también sin ganadores. El pozo se eleva a $2.410.404.586.

En La Revancha, los números 28 – 34 – 19 – 37 – 32 – 41 volvieron a dejar vacante uno de los pozos más importantes, que sube a $6.147.003.708 para el próximo sorteo.

Pozo Extra con cientos de ganadores

El Pozo Extra tuvo 735 ganadores, quienes recibirán $176.870,75 cada uno, según detallaron las autoridades del juego.