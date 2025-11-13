“Felices e intrigados”: la emoción de la agenciera que vendió uno de los premios del Quini 6

La fortuna volvió a sorprender a Entre Ríos. Ocho apostadores de la provincia resultaron ganadores del Siempre Sale del Quini 6, cada uno con un premio superior a los siete millones de pesos. El sorteo, realizado este miércoles por la Lotería de Santa Fe, dejó múltiples beneficiados y una ola de alegría en las distintas localidades donde se registraron las boletas ganadoras, según confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Entre ellas, dos de las apuestas premiadas fueron jugadas en Concepción del Uruguay. Una de esas boletas se registró en la agencia 240 “El Vasquito”, donde la noticia desató una mezcla de sorpresa, emoción y orgullo.

“Es la primera vez que vendemos un premio, estamos felices”

La agenciera Natalia Núñez, dueña del local, dialogó con Elonce y no ocultó su alegría:

“Si bien la agencia tiene muchos años, es la primera vez que vendemos un premio. Estamos felices porque, en este momento, cualquier ayuda suma. Todo es felicidad y estamos esperando que aparezca alguien”, expresó con una sonrisa imposible de disimular.

Con más de 17 años al frente de la agencia, la noticia la conmovió especialmente. “La agencia ya tiene una trayectoria, pero esta es la primera vez que nos toca entregar un premio así. Estamos felices porque es como arrancar de nuevo”, compartió.

“La intriga de saber quién fue el ganador también la vivimos nosotros”

Núñez contó que “El Vasquito” recibe una mezcla de clientes fijos y ocasionales. Muchos pasan diariamente por la puerta, otros llegan solo a jugar sus números preferidos, pero todos forman parte del movimiento cotidiano del local.

“Tenemos muchos clientes fijos y otros que pasan cotidianamente. Estamos felices y a la vez intrigados por saber quién puede ser. A veces revisan la jugada al día siguiente, otros vienen enseguida. En este caso ya controlamos, pero el ganador todavía no apareció”, relató.

La emoción no es solo del eventual ganador: también atraviesa a quienes venden los sueños. “Siempre digo que todos nos merecemos esa cuotita de suerte. El que apuesta siempre espera que algún día toque, y hoy tocó acá. La felicidad de los apostadores es la nuestra”, afirmó.

Una esperanza que se renueva en cada sorteo

Con años de experiencia, Núñez explicó que mantienen un contacto constante con los clientes. “Siempre que sortea el Kini o el Loto avisamos si hay premios. A veces los clientes pasan a buscar la boleta y la revisamos juntos”, señaló. En esta ocasión, el misterio todavía continúa.

La agenciera destacó que su labor no es solo vender un ticket, sino sostener un vínculo cercano con los vecinos: “Siempre tiramos buena energía y alentamos al apostador. No es fácil que toque, pero cuando sucede, emociona a todos”.

Una provincia que celebra

Los ocho entrerrianos premiados repartirán más de siete millones cada uno, en un contexto económico donde ese monto representa un alivio y una esperanza. Para las agencias vendedoras, la alegría es doble: no solo celebran junto a los apostadores, sino que también viven un impulso emocional que marca su historia comercial.

Con la expectativa puesta en que el ganador se acerque a reclamar su premio, en “El Vasquito” la sensación es unánime: la alegría llegó para quedarse.

Como resumió Núñez, con una mezcla de orgullo y sorpresa: “Es la primera vez que entregamos un premio y estamos felices. Esta cuotita de suerte ayuda a todos”.

