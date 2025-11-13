Quini 6 de más de $7.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

Ocho apostadores entrerrianos resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y se llevaron un premio individual superior a los siete millones de pesos. El sorteo, realizado este miércoles por la Lotería de Santa Fe, dejó múltiples ganadores en la provincia, según confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Quini 6

Los números favorecidos fueron 32 – 13 – 22 – 12 – 16 – 00, combinación que permitió que 37 personas de distintos puntos del país acertaran la jugada ganadora y se repartieran el pozo acumulado. En el caso de Entre Ríos, cada uno de los ocho apostadores obtuvo $7.441.168,99.

Dónde se jugaron las boletas ganadoras

En Entre Ríos, los ocho premios individuales surgieron de apuestas registradas en las siguientes localidades:

Diamante (1 ganador)

Concepción del Uruguay (2 ganadores)

Nogoyá (1 ganador)

Paraná (1 ganador)

General Galarza (1 ganador)

Gualeguay (1 ganador)

Pueblo General Belgrano (1 ganador)

La modalidad Siempre Sale del Quini 6 reparte su pozo entre todos los apostadores que acierten la mayor cantidad de números, lo que permite que, como en este caso, haya numerosos ganadores en un mismo sorteo.

Pozos millonarios vacantes

Si bien hubo múltiples ganadores en el Siempre Sale, los pozos principales del Quini 6 quedaron vacantes. Desde la Lotería de Santa Fe precisaron que, para el próximo sorteo, habrá $11.150 millones en juego entre todas las modalidades.

En el Tradicional, salieron los números 09 – 16 – 45 – 20 – 02 – 38. No se registraron ganadores, por lo que el pozo asciende a $1.017.580.142 para el domingo.

En La Segunda, la combinación fue 39 – 38 – 04 – 24 – 19 – 23, también sin ganadores. El pozo se eleva a $2.410.404.586.

En La Revancha, los números 28 – 34 – 19 – 37 – 32 – 41 volvieron a dejar vacante uno de los pozos más importantes, que sube a $6.147.003.708 para el próximo sorteo.

Pozo Extra con cientos de ganadores

El Pozo Extra tuvo 735 ganadores, quienes recibirán $176.870,75 cada uno, según detallaron las autoridades del juego.