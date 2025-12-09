Quini 6 de más de $5.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

La fortuna volvió a favorecer a seis entrerrianos. Los apostadores resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual de más de cinco millones de pesos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que los tickets fueron jugados en agencias de tómbola de las localidades de Larroque, Victoria, General Ramírez, Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay.

Los números sorteados en esta modalidad fueron 05-29-43-14-33-17, combinación que dejó un total de 70 ganadores en todo el país, seis de ellos son entrerrianos, y cada uno se llevó accedió a un premio de $ 5.154.579,64

Cómo quedaron los demás resultados del Quini 6

Se recordará que un apostador de la ciudad de Reconquista se consagró protagonista absoluto del último sorteo del Quini 6, tras ganar más de $8.881 millones en la modalidad Revancha. Los números ganadores fueron 06, 14, 18, 23, 35 y 39, combinación que convirtió al afortunado en millonario al instante.

Sorteo Tradicional

En el Tradicional se extrajeron los números 15-45-40-29-01-07. No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende a $2.592.567.857 para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini

Las bolillas favorecidas fueron 29-31-45-04-34-16. Tampoco hubo aciertos completos, y el pozo llegará a $3.985.392.301

En el Pozo Extra hubo 242 ganadores con seis aciertos que se llevarán $537.190,08