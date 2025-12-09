Quini 6 de más de $5.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

REDACCIÓN ELONCE
Seis apostadores entrerrianos acertaron la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevarán más de cinco millones de pesos. Elonce confirmó los resultados con IAFAS y los pozos del próximo sorteo superarán los $8.000.000.000.
La fortuna volvió a favorecer a seis entrerrianos. Los apostadores resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual de más de cinco millones de pesos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que los tickets fueron jugados en agencias de tómbola de las localidades de Larroque, Victoria, General Ramírez, Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay.
Los números sorteados en esta modalidad fueron 05-29-43-14-33-17, combinación que dejó un total de 70 ganadores en todo el país, seis de ellos son entrerrianos, y cada uno se llevó accedió a un premio de $ 5.154.579,64
Cómo quedaron los demás resultados del Quini 6
Se recordará que un apostador de la ciudad de Reconquista se consagró protagonista absoluto del último sorteo del Quini 6, tras ganar más de $8.881 millones en la modalidad Revancha. Los números ganadores fueron 06, 14, 18, 23, 35 y 39, combinación que convirtió al afortunado en millonario al instante.
Sorteo Tradicional
En el Tradicional se extrajeron los números 15-45-40-29-01-07. No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende a $2.592.567.857 para el próximo sorteo.
La Segunda del Quini
Las bolillas favorecidas fueron 29-31-45-04-34-16. Tampoco hubo aciertos completos, y el pozo llegará a $3.985.392.301
En el Pozo Extra hubo 242 ganadores con seis aciertos que se llevarán $537.190,08