Qué departamentos de Entre Ríos siguen bajo alerta por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus niveles de alerta para este lunes y la mitad de la provincia de Entre Ríos quedó bajo el alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Según el informe, los departamentos que aún siguen ante el nivel amarillo son Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador; el resto de los departamentos salieron del alerta.

El aviso del organismo nacional da cuenta que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

La lluvia en Paraná

El temporal registrado durante el fin de semana dejó evacuados, daños materiales y un amplio despliegue de asistencia en distintos barrios de la capital entrerriana.

El fenómeno meteorológico se presentó con fuerte intensidad y variaciones en su nivel de alerta, que pasó de amarillo a naranja. Desde Defensa Civil municipal indicaron que las lluvias alcanzaron los 108 milímetros, generando anegamientos y complicaciones en zonas vulnerables.

En tanto, desde anoche y hasta la mañana de este lunes, el registro de lluvia caída era de 20 milímetros.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, esperándose días soleados para los próximos días.