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Qué departamentos de Entre Ríos siguen bajo alerta por lluvias y tormentas

El SMN actualizó sus alertas y sólo 10 departamentos de la provincia siguen bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

23 de Marzo de 2026
10 departamentos siguen bajo alerta
10 departamentos siguen bajo alerta

El SMN actualizó sus alertas y sólo 10 departamentos de la provincia siguen bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus niveles de alerta para este lunes y la mitad de la provincia de Entre Ríos quedó bajo el alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad.

 

Según el informe, los departamentos que aún siguen ante el nivel amarillo son Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador; el resto de los departamentos salieron del alerta.

 

El aviso del organismo nacional da cuenta que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

 

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

 

La lluvia en Paraná

El temporal registrado durante el fin de semana dejó evacuados, daños materiales y un amplio despliegue de asistencia en distintos barrios de la capital entrerriana.

 

El fenómeno meteorológico se presentó con fuerte intensidad y variaciones en su nivel de alerta, que pasó de amarillo a naranja. Desde Defensa Civil municipal indicaron que las lluvias alcanzaron los 108 milímetros, generando anegamientos y complicaciones en zonas vulnerables.

En tanto, desde anoche y hasta la mañana de este lunes, el registro de lluvia caída era de 20 milímetros.

 

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, esperándose días soleados para los próximos días.

 

Temas:

Alerta Amarilla Entre Ríos lluvias tormentas SMN meteorología
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