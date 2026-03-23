Llueve en Paraná y anticipan tormentas fuertes durante la jornada

Este lunes inició con lluvias en Paraná y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas de variada intensidad durante gran parte de la jornada. Minutos después de las 4 de la madrugada, la lluvia ya se hacía presente en la ciudad, en línea con lo anticipado por el organismo oficial.

Durante la mañana continuarían las lluvias, y esperan tormentas fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 22 grados y el viento será predominante del sector noreste y luego rotando al sur, con velocidades que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

Cómo seguirá el tiempo durante el día

Para la tarde, el SMN indica que persistirían las lluvias, aunque con menor intensidad.

Hacia la noche, en tanto, se espera una mejora temporaria en las condiciones del tiempo.