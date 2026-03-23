Temporal dejó evacuados, daños y asistencia en distintos barrios de Paraná

El temporal registrado durante el fin de semana dejó evacuados, daños materiales y un amplio despliegue de asistencia en distintos barrios, según informó el responsable de Defensa Civil municipal.

El fenómeno meteorológico se presentó con fuerte intensidad y variaciones en su nivel de alerta, que pasó de amarillo a naranja. Las lluvias alcanzaron los 108 milímetros, generando anegamientos y complicaciones en zonas vulnerables.

En tanto, desde anoche y hasta la mañana de este lunes, el registro de lluvia caída era de 20 milímetros.

"Como consecuencia, al menos una familia debió ser evacuada y alojada por el municipio, luego de que el agua ingresara a su vivienda tras el desborde de un arroyo", confirmó a Elonce el responsable de Protección Civil, Lucas García.

Asistencia y operativos en barrios afectados

Desde el área de Desarrollo Humano se brindó asistencia a vecinos en distintas zonas, especialmente en el sur de la ciudad, donde el fenómeno tuvo mayor impacto.

Además de las lluvias, se registraron fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y postes. En ese sentido, se recordó a la población que muchos postes pertenecen a empresas de servicios y deben ser denunciados a las correspondientes prestatarias.

También se realizaron tareas de monitoreo permanente en arroyos y sectores críticos, con patrullajes preventivos para evitar situaciones de mayor riesgo.

Zonas críticas y riesgos estructurales

Entre los puntos más comprometidos se mencionó la zona del puente Eva Perón, donde se registraron situaciones de anegamiento y evacuaciones.

Asimismo, se advirtió sobre el deterioro en sectores cercanos a cursos de agua, en barrio Francisco Pancho Ramírez, donde la erosión del suelo generó preocupación por viviendas ubicadas en áreas vulnerables.

En el puente del Club de Pescadores, el socavamiento de la estructura obligó a restringir el acceso vehicular y se pidió a la población evitar circular o permanecer en el lugar por razones de seguridad.

“Se dispusieron obstáculos para evitar que los vehículos desciendan hacia la zona, ya que existe riesgo en el sector del puente. Además, recomendamos a la ciudadanía no pescar en ese lugar. Anoche estuve allí y había personas pescando debajo del puente, que no es un espacio seguro. El área está delimitada con cinta de peligro y otros elementos, pero pedimos especialmente que eviten permanecer en esa zona, ya que representa un riesgo”, insistió García.

Temporal dejó evacuados, daños y asistencia en distintos barrios de Paraná

Desde Protección Civil recordaron que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse al 103, línea habilitada para situaciones críticas. El organismo remarcó que su función principal es asistir en situaciones de emergencia, mientras que otras áreas municipales intervienen en tareas complementarias como el retiro de árboles caídos.