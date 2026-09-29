Ponen en marcha el Programa Bienestar Emocional en Escuelas: cómo funcioará

El Gobierno nacional puso en marcha el Programa Bienestar Emocional en Escuelas, una iniciativa destinada a detectar tempranamente situaciones que puedan afectar la salud mental de adolescentes de 13 a 17 años. Su implementación inicial alcanzará a 100 escuelas secundarias de Mendoza, Tucumán, Chaco, Chubut y San Juan.

Los ministerios de Salud y Capital Humano realizaron una primera mesa de trabajo con autoridades de Mendoza y Tucumán para organizar la puesta en funcionamiento de la propuesta. Durante el encuentro comenzaron a relevar los protocolos, recursos y circuitos de atención que ya existen en ambas jurisdicciones.

El programa forma parte de la Estrategia Federal en Adolescencia y contempla la participación de directivos, equipos de orientación escolar, áreas provinciales de Niñez y Adolescencia y servicios de salud. Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es fortalecer las respuestas disponibles en cada territorio y facilitar el acompañamiento oportuno de los estudiantes.

Cómo funcionará el programa en las escuelas

En una primera instancia, los establecimientos aplicarán una encuesta digital, autoadministrada y voluntaria para identificar indicadores relacionados con el bienestar emocional. Se utilizará el Strengths and Difficulties Questionnaire, un instrumento internacional de tamizaje que permite orientar una evaluación posterior, pero no constituye por sí mismo un diagnóstico clínico.

El procedimiento incluirá la capacitación de los equipos escolares, la aplicación y el procesamiento del cuestionario y una instancia de revisión o entrevista institucional. A partir de los resultados, se definirán las acciones de acompañamiento y, cuando corresponda, la articulación con profesionales o dispositivos externos.

La información individual permanecerá en cada institución, sin conformar una base de datos centralizada a nivel nacional. El esquema prevé resguardar su confidencialidad y utilizar información agregada para el seguimiento de la estrategia.

Protocolos de actuación ante situaciones de riesgo

El Programa Bienestar Emocional en Escuelas también establece que determinadas situaciones requieren una intervención inmediata, independientemente del resultado de la encuesta. Entre ellas se encuentran las verbalizaciones de muerte, las autolesiones, los intentos de suicidio y los casos de peligro inminente.

Frente a esos escenarios, deberán activarse los protocolos vigentes en cada provincia. Las instituciones contarán con información sobre los centros de salud y dispositivos territoriales disponibles para efectuar derivaciones y sostener el seguimiento de los adolescentes.

El Ministerio de Salud participará en la validación técnica del cuestionario y en la elaboración de contenidos para capacitar a directivos e integrantes de los Equipos de Orientación Escolar. También prevé fortalecer la articulación con el sistema sanitario y la línea nacional de orientación en urgencias de salud mental, 0800-999-0091.

La coordinación entre Nación y las provincias

La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, destacó la importancia de trabajar desde el ámbito educativo. “La escuela es el lugar estratégico para abordar la salud mental de los adolescentes, desde una mirada integral y un trabajo coordinado entre Salud, las áreas de Niñez y Adolescencia y Educación”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la intención es establecer lineamientos comunes sin desconocer las particularidades de cada provincia. “Desde Nación estamos trabajando para promover lineamientos comunes y construir herramientas que puedan orientar y fortalecer las respuestas que cada jurisdicción desarrolla de acuerdo con su propia realidad”, señaló.

Durante las próximas semanas continuará el trabajo con las cinco jurisdicciones incluidas en la prueba piloto. La agenda contempla avanzar en la capacitación del personal, la coordinación con los servicios sanitarios y la organización de los mecanismos de aplicación y seguimiento, antes de completar la puesta en funcionamiento del programa en los establecimientos seleccionados.