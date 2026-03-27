Paraná High School celebró sus 30 años con una fiesta en el Club Echagüe

Paraná High School cumplió 30 años y estudiantes y graduados celebraron en el Club Echagüe

En el Club Echagüe el Paraná High School celebró sus 30 años, mientras que el jardín materno-infantil La Casita de Disney cumple 35. Elonce dialogó con la directora del sector primario de la institución, Claudia Paz, quien señaló que las familias acompañaron la iniciativa. “La propuesta era traer un sombrero alusivo y bueno, hoy es la fiesta para toda la familia acá en el club”, señaló.

Claudia Paz, directora de la primaria de Paraná High School

“La Casita de Disney cumplió 35 años en diciembre, así que este año lo vamos a festejar, de allí surge el colegio, que tiene ahora sus 30 años”, describió.

La institución cuenta con el bachillerato con orientación en Economía y Gestión y cuenta con una matrícula de 400 niños, entre la salita de tres y el sexto año que abarca todo el proyecto.

Sobre la celebración, Paz señaló: “El club nos dio este espacio, sobre todo para estar cómodos y poder disfrutar. La familia acompaña mucho, entonces necesitamos mucho espacio para poder disfrutarlo”.

En cuanto a su desempeño como autoridad de la escuela primaria, Paz reconoció que “es una emoción muy grande” trabajar en la educación de tantas generaciones. “Hoy nos acompañan casi 40 egresados de todas nuestras promociones", subrayó.