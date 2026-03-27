Tilcara lanzó su campaña de socios y prepara la tradicional paella solidaria

REDACCIÓN ELONCE
El dirigente de Tilcara, Eduardo Squilaci, confirmó que el club avanzó con obras de infraestructura y convocó a la comunidad a participar de la Gran Paella, una actividad clave para reunir fondos y sostener el crecimiento institucional.
Tilcara avanzó con una nueva campaña de socios y puso en marcha la organización de una nueva edición de la tradicional Gran Paella en Paraná, una actividad que movilizó a todo el club y que volvió a presentarse como una herramienta clave para recaudar fondos destinados a obras e infraestructura. Así lo indicó el dirigente Eduardo Squilaci, quien también destacó el crecimiento institucional y deportivo de la entidad.
En declaraciones a El Once Deportivo, Squilaci remarcó que la preparación de la paella convocó a todas las áreas del club. “realmente esto moviliza a todo el club”, aseguró. Y añadió: “Ya se ha transformado en una tradición”, en referencia a un evento que cada año reunió a deportistas, dirigentes, colaboradores y familias vinculadas a Tilcara.
La actividad, explicó, no solo tuvo un valor social y simbólico, sino también económico. “A través de la Gran Paella de Paraná podemos ofrecer a la ciudad y a través de ella vendiendo las porciones. También nos permite continuar con las obras en el club y todo se vuelca para los chicos”, afirmó. De esa manera, el evento apareció nuevamente como uno de los principales sostenes para financiar mejoras en la institución.
Una comunidad movilizada para sostener el crecimiento
Squilaci señaló que la organización de la paella involucró a una estructura numerosa. “En lo que son deportistas en sí, es decir, chicas del hockey y chicos del rugby, son 450 o 500 personas”, detalló. A esa cifra, sumó a familiares, entrenadores, dirigentes y colaboradores, por lo que estimó una participación de otras “200 o 250 personas más”.
En ese marco, subrayó la idea de comunidad que intentó consolidar Tilcara. “como lo vivimos en nuestro club, por suerte la mentalidad es de una gran familia”, sostuvo. Esa lógica de trabajo compartido, según indicó, permitió afrontar tanto la organización de eventos como el desarrollo cotidiano de las distintas disciplinas.
Sobre la campaña de socios, el dirigente invitó a quienes deseen incorporarse al club a acercarse a la sede y a conocer las actividades. “La idea es hacer amigos. Acá vienen y te haces amigo para toda la vida”, expresó. También destacó que el club mantuvo sus instalaciones activas detrás de la UTN, donde muchos chicos dan sus primeros pasos en rugby y hockey.
Obras y mejoras para acompañar la demanda
En cuanto a infraestructura, Squilaci confirmó que Tilcara mantuvo varios frentes de obra abiertos. “Tenemos previsto para ya ir terminando esa obra que por suerte se pudo encarar desde el año pasado. Es muy necesaria porque hay mucha actividad del hockey de las chicas y es necesario que cuenten con sus instalaciones”, manifestó sobre los vestuarios destinados a esa disciplina.
Además, mencionó la necesidad de ampliar la iluminación en otros sectores del predio para acompañar el crecimiento de la actividad deportiva. “También nos va a ayudar que ya está encaminado a poder iluminar la cancha tres y cancha cuatro de lo que es el rugby”, explicó. Esa mejora permitiría redistribuir entrenamientos y preservar otras canchas que hoy soportan una intensa carga de uso.
Objetivos deportivos y convocatoria a la paella
Squilaci también se refirió al presente del rugby de Tilcara, tras dos temporadas destacadas. “Venimos de dos temporadas muy buenas”, afirmó. Recordó que el año pasado el club llegó a instancias decisivas y destacó que, aunque no se logró el ascenso, el balance fue positivo por el crecimiento deportivo y humano del plantel superior.
En esa línea, remarcó el compromiso de los jugadores. “Tenemos más de 110 chicos en nuestro plantel superior”, precisó. Y valoró especialmente el esfuerzo que implica sostener una actividad amateur con semejante nivel de participación. “No nos tenemos que olvidar que esto es un deporte amateur”, dijo, al referirse al trabajo cotidiano que realizan quienes integran el club.
Finalmente, renovó la invitación a la comunidad para sumarse a la Gran Paella de Paraná. “La porción de $15.000, que es una porción abundante, es una porción para dos personas”, detalló.