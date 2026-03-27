La familia Facello se reúne en Nogoyá y esperan más de 400 integrantes de todo el mundo

REDACCIÓN ELONCE
La familia Facello se prepara para un nuevo encuentro en Nogoyá, esta vez celebrando los 150 años de la llegada de sus antepasados a Argentina. La tradición de juntarse comenzó en 1975. "Nos ayuda a conservar las raíces y las tradiciones", explicaron a Elonce.
La familia Facello se prepara para un nuevo encuentro en Nogoyá, esta vez celebrando los 150 años de la llegada de sus antepasados a Argentina. La tradición comenzó en 1975, cuando se cumplió el centenario de la llegada de los Facello al país, y desde entonces ha congregado a generaciones de descendientes en distintas ediciones a lo largo de los años.
En comunicación con Elonce, Daniel Savall, uno de los organizadores del evento, detalló que “el encuentro se realizará en el polideportivo de Nogoyá este 4 de abril. A las 11 de la mañana se va a descubrir una placa en el Panteón de la familia. Se va a depositar al pie del altar del panteón, donde están nuestros bisabuelos y donde está bien nuestro tatarabuelo, una palma de laureles con las cintas argentinas y la cinta italiana. Luego salimos a hacer las fotos familiares en la entrada del cementerio. Después seguimos al centro, a la plaza Libertad, y de ahí iremos caminando hasta el teatro Sociedad Italiana, porque la comisión directiva de ofreció una visita guiada debido a que nuestros antepasados fueron uno de los primeros socios”.
El almuerzo se realizará “a la canasta” para la comodidad de los parientes que vienen de otras ciudades. Savall recordó que el lema de este año es “Como la primera vez”, en referencia a la reunión de 1975, cuando cada familia llevó su propia comida, como será en esta ocasión.
“En la segunda fiesta que se hizo en el Polideportivo, hubo carpas, servicio de comida, espectacular. Ahora, debido a los tiempos y a la economía, no se pudo hacer eso. Tenemos que recordar que hubo un antes y un después de la pandemia. Luego del almuerzo iremos a la sombra del parque para compartir una mateada. Va a haber servicio de cantina, habrá espectáculos”, agregó.
Sobre la asistencia, mencionó que se espera que participen alrededor de 400 personas. “En la primera edición fueron como 1000. En la que se hizo en el polideportivo también fueron muchos, pero ahora son menos por la fecha en la que estamos”, dijo.
Respecto a la dinámica del encuentro y cómo se relacionan los participantes, explicó: “Estamos en contacto, tenemos los teléfonos, nos conocimos de eventos anteriores. En el año ´75 se logró juntar hasta gente de Estados Unidos, a golpe de teléfono y carta. Ahora todo es por whatsapp”.
El organizador también reflexionó sobre la importancia de mantener la unión familiar: “Como todos los italianos, somos familieros. El sentido de pertenencia, la sangre, la familia, todo eso lleva a esto y a conservar un poco las raíces, las tradiciones, el juntarse”.
Para quienes deseen sumarse, todavía hay tiempo de inscribirse: “Hay tiempo hasta el 29 de marzo”.
Finalmente, Savall adelantó que la historia de la familia será parte de un libro sobre la llegada de los Facello y otras familias a Argentina. Elonce.com