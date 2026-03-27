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Policiales Controles en la previa a Semana Santa

Decomisaron un cargamento de pescados valuado en $3 millones en Corrientes

Decomisaron 300 kilos de pescados fuera de medida y de especies protegidas en Corrientes; fue tras una breve persecución sobre la exruta nacional 12 en la localidad de Riachuelo y en la que fue demorada una mujer que ya había reincidido en el mismo delito.

27 de Marzo de 2026
Controles en la previa a Semana Santa
Controles en la previa a Semana Santa Foto: El Litoral de Corrientes

Decomisaron 300 kilos de pescados fuera de medida y de especies protegidas en Corrientes; fue tras una breve persecución sobre la exruta nacional 12 en la localidad de Riachuelo y en la que fue demorada una mujer que ya había reincidido en el mismo delito.

Decomisaron 300 kilos de pescados fuera de medida y de especies protegidas en Corrientes; fue este jueves tras una breve persecución sobre la exruta nacional 12 en la localidad de Riachuelo y en la que fue demorada una mujer. Según se indicó, la carga ilegal de pescados estaría valuada en tres millones de pesos.

 

El procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia realizadas por la Dirección correntina de Recursos Naturales, que derivó en un operativo conjunto con personal policial de la comisaría de Riachuelo.

Según detalló Raúl Barrientos, delegado de Capital del organismo, se trata de una mujer reincidente a quien ya se le había secuestrado un utilitario con carga ilegal de pescados en abril del año pasado.

Controles en la previa a Semana Santa (foto El Litoral)
Controles en la previa a Semana Santa (foto El Litoral)

En esta oportunidad, al notar el control en la exruta nacional 12, la sospechosa esquivó el puesto y se dio a la fuga en una camioneta Volkswagen Amarok, hasta que finalmente fue interceptada en un barrio cercano al hospital de Riachuelo.

El funcionario explicó a El Litoral que el cargamento carecía de guías de traslado y precintos, además de no cumplir con la cadena de frío. Asimismo, señaló que transportaba especies protegidas, como dorados y surubíes fuera de medida, por lo que la Asesoría Legal dispuso el decomiso total de la mercadería y del vehículo.

 

En detalle, se confiscaron 9 surubíes, 20 patíes y dos dorados, con un peso aproximado de 300 kilogramos. El operativo se llevó a cabo por infracción a la Ley 1030/92, la cual protege los recursos naturales de la provincia.

Temas:

Semana Santa controles pescados decomiso de pescados
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