Jubilada ganó más de $32 millones en un juego de azar: “Vamos a disfrutar un poco, porque la vida es ahora”

Juego de azar. Una jubilada de la localidad misionera de Jardín América se convirtió en la flamante ganadora del primer premio de la Poceada Misionera, al llevarse un total de 32.300.243 pesos en el sorteo N° 4794, realizado el pasado 20 de marzo.

La jugada fue realizada en la Agencia N° 333 de esa localidad y, según relató la propia ganadora, el momento de corroborar los números fue tan inesperado como emocionante. “Nos pusimos a controlar con mi esposo y el hecho de haber acertado todos los números nos produjo una alegría enorme, sobre todo en estos momentos tan difíciles”, expresó.

La mujer también destacó que es habitual participante del juego desde sus inicios, lo que hizo aún más significativo el premio. “Siempre hacemos una boleta”, comentó.

Respecto al destino del dinero, fue clara: la prioridad será saldar compromisos económicos y atender cuestiones personales. “Vamos a pagar deudas y disfrutar un poco, porque la vida es hoy, ahora. Tengo problemas de salud que implican muchos gastos, mucho movimiento, viajes y turnos, pero, a pesar de eso, estamos muy felices, agradecidos a Dios y al azar que se hizo presente”, afirmó.

Desde el organismo organizador recordaron que el pozo estimado para el próximo sorteo de la Poceada Misionera asciende a 44.800.000 pesos, lo que mantiene altas las expectativas entre los apostadores de toda la provincia de Misiones, publicó El Territorio.