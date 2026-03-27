Quini 6 de $266 millones: “Sentimos que también somos parte de esta alegría”, aseguró la agenciera

La localidad correntina de Esquina permanece revolucionada tras conocerse que el premio mayor del Quini 6 salió en una agencia local. Se trata de la Agencia Oficial Nº 351, ubicada en la intersección de Santa Rita y Mitre, que vendió el cupón ganador de más de 266 millones de pesos.

En diálogo con Actualidad Esquina, una de las responsables de la agencia, expresó la emoción que se vive desde el anuncio del premio. “Estamos súper contentos, muy felices. La Agencia 351 está trabajando desde 1989, ya casi cumplimos 40 años, así que tenemos una larga trayectoria y esto es una alegría enorme para todos nosotros”, expresó Cecilia.

En la oportunidad, la agenciera reveló que el premio generó una verdadera movilización en la ciudad apenas se confirmó el resultado durante la transmisión televisiva del sorteo. “Los clientes siempre preguntaban: `¿Cuándo va a caer el Quini en Esquina?´. Y bueno, finalmente llegó. Anoche fue increíble, todos atentos al televisor y a las redes. Por fin tocó acá y en nuestra agencia”.

Si bien la agencia ha entregado premios anteriormente, Cecilia explicó que nunca habían vivido algo de esta magnitud. “Hemos tenido premios importantes, con cinco aciertos o en otros juegos como Loto o Poceada, pero un premio así realmente supera todo lo anterior”, explicó.

Asimismo, Cecilia confesó que todavía no conoce quien es el flamante afortunado. “No tenemos información sobre quién hizo la jugada ni si se trata de un cliente habitual, alguien que pasó por la ciudad o una jugada fija. El ganador aún no se presentó”.

De hecho, aclaró que no es obligatorio que el ganador debe presentarse en la agencia. “Puede acercarse para recibir asesoramiento sobre la documentación necesaria, pero el trámite se realiza en la ciudad de Corrientes. El plazo para presentarse y reclamar el premio es de diez días”, explicó.

Desde la agencia recomendaron a todos los apostadores revisar sus tickets. “Esperamos que el ganador esté atento y controle su boleto. Mucha gente sigue el sorteo en vivo y nosotros también enviamos resultados a través de nuestros grupos de WhatsApp y redes sociales. Ya está todo publicado en nuestra página oficial”.

La noticia no solo generó expectativa entre los jugadores habituales, sino también una fuerte emoción entre quienes trabajan diariamente en el lugar. “Es una emoción tremenda. Estamos muy felices, tanto nosotras como la señora Rosa, dueña de la agencia. Sentimos que también somos parte de esta alegría y de la suerte que llegó a Esquina”, destacó.

Cecilia contó además que muchos clientes realizan sus apuestas de manera presencial y otros mediante jugadas enviadas por teléfono o WhatsApp, confiando en la agencia para registrar sus números. “Fue una verdadera movilización. Los clientes escribían preguntando si habían ganado. Ahora vemos mucho más movimiento; parece que la suerte despertó las ganas de jugar”.

Mientras continúa la incógnita sobre quién es el nuevo millonario de la ciudad correntina de Esquina, desde la Agencia 351 invitan a seguir participando. “Los esperamos siempre. Ojalá el ganador se presente pronto y gracias a todos los clientes por seguir confiando y jugando con nosotros”, cerró.