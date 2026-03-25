Quini 6: un apostador se llevó más de $266 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.750 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.750 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 37-10-18-28-13-34. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $956.767.253.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 11-40-23-27-42-36. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $956.767.253.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 27-28-36-42-12-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.290.913.814.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 03-10-33-27-39-18. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $266.295.924. Es oriundo de Esquina, en la provincia de Corrientes.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 182 ganadores y cada uno percibirá $851.648,35. Elonce.com