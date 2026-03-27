Cronograma de pagos: cuándo cobran activos y pasivos de la administración pública entrerriana

Comienza el cronograma de pagos en la administración entrerriana

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.

Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.

El detalle del cronograma de pagos