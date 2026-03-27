Cronograma de pagos: cuándo cobran activos y pasivos de la administración pública entrerriana

Desde el gobierno de Entre Ríos anunciaron que el próximo miércoles dará inicio el cronograma de pagos para la administración pública provincial.
El gobierno provincial informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de marzo, para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.
Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.
El detalle del cronograma de pagos
- Miércoles 1 de abril: hasta 1.150.000 pesos.
- Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.
- Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.
- Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.
- Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos.