Impuesto automotor: cómo pagar y qué medios están disponibles en Entre Ríos

Con la proximidad de los vencimientos, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó que los contribuyentes cuentan con múltiples opciones para abonar el impuesto automotor de manera simple, rápida y sin necesidad de contar con boleta en papel.

El organismo informó que los vencimientos para el pago anual o la primera cuota se establecieron según la terminación del dominio. Los vehículos con dígitos 0 a 4 vencerán el 8 de abril, mientras que aquellos finalizados en 5 a 9 lo harán el 9 de abril.

En este contexto, desde ATER, el Banco Entre Ríos y Plus Pagos Servicios destacaron que existen diversas alternativas para cumplir con el impuesto automotor, adaptadas a distintos perfiles de usuarios.

Opciones digitales y presenciales para pagar

Entre las principales vías disponibles para abonar el impuesto automotor, se encuentran los canales digitales. A través del home banking o la aplicación del banco, los usuarios pueden realizar el pago utilizando el código de pago electrónico.

También es posible pagar desde la web oficial de ATER mediante la opción “Pagá con QR”, que permite utilizar billeteras virtuales, o mediante el botón de pago, ingresando DNI o dominio del vehículo.

Otra alternativa es Plus Pagos Servicios, donde se puede abonar sin boleta presentando el DNI o la patente, con tarjeta de débito, efectivo o billeteras virtuales mediante código QR.

ATER.

Para quienes prefieren opciones presenciales, el pago del impuesto automotor puede realizarse en sucursales del Banco Entre Ríos o en cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, disponibles en cualquier momento.

Boleta digital y herramientas de consulta

Desde ATER recordaron que la boleta es completamente digital, por lo que no se envía en formato papel. Puede descargarse desde la página oficial del organismo o a través de la aplicación Mi Entre Ríos.

Además, quienes estén adheridos a la boleta digital o al domicilio fiscal electrónico recibirán notificaciones automáticas con la disponibilidad del comprobante.

A través de estas herramientas, los contribuyentes pueden consultar sus vencimientos, descargar la documentación y pagar el impuesto automotor de forma online desde el celular o la computadora.

Beneficios y descuentos vigentes

El organismo también informó que se mantienen beneficios para quienes opten por el pago anual. En ese caso, se puede acceder a un 10 por ciento de descuento adicional, que se suma al 15 por ciento por buen cumplimiento fiscal, alcanzando un beneficio total de hasta el 25 por ciento.

Asimismo, explicaron que en algunos casos la primera cuota puede resultar más baja debido a la aplicación de créditos a favor para contribuyentes cumplidores del año anterior.

Por último, se recordó que el impuesto automotor en 2026 cuenta con un tope de actualización del 30 por ciento, aunque pueden existir variaciones en situaciones particulares como cambios de radicación, pérdida de beneficios o incorporación de vehículos nuevos.