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Policiales Villaguay

Un auto quedó destruido al incendiarse mientras circulaba por una ruta entrerriana

El vehículo sufrió un incendio y quedó destruido mientras circulaba por una ruta provincial. Bomberos lograron controlar las llamas y no hubo personas lesionadas.

27 de Marzo de 2026
Así quedó el auto tras el incendio
Así quedó el auto tras el incendio

El vehículo sufrió un incendio y quedó destruido mientras circulaba por una ruta provincial. Bomberos lograron controlar las llamas y no hubo personas lesionadas.

Un auto se incendió en plena marcha este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del kilómetro 128, en Villaguay y las llamas se extendieron hacia la banquina. El hecho ocurrió mientras el vehículo circulaba en sentido norte-sur y, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.

 

Según informaron fuentes policiales, el rodado involucrado fue un Renault 19 que comenzó a incendiarse por causas que aún se tratan de establecer. No obstante, se presume que el origen del siniestro habría sido un desperfecto eléctrico en el vehículo.

 

Las llamas no solo afectaron al automóvil, sino que también se propagaron hacia la banquina lindante.

Ante la situación, se dio intervención a personal de Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes trabajaron intensamente para sofocar el incendio y evitar que se expandiera hacia sectores cercanos.

 

Tras varios minutos de labor, lograron controlar las llamas y extinguir completamente el fuego, evitando mayores consecuencias.

 

Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, se procedió a liberar la calzada. La circulación vehicular, que había sido parcialmente interrumpida por el operativo, fue restablecida en su totalidad.

 

Temas:

Incendio Auto Villaguay Ruta 6
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