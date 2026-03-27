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Policiales En la noche del jueves

Intentó huir de un control en Victoria y terminó atropellando a una policía

El hecho ocurrió en un operativo vehicular en la ciudad y la agente debió ser trasladada a un centro de salud mientras el conductor escapó y es intensamente buscado por la Policía.

27 de Marzo de 2026
Departamental de Victoria.
Departamental de Victoria.

El hecho ocurrió en un operativo vehicular en la ciudad y la agente debió ser trasladada a un centro de salud mientras el conductor escapó y es intensamente buscado por la Policía.

Un nuevo hecho vinculado a controles vehiculares se registró en la ciudad de Victoria, donde una funcionaria policial resultó herida tras ser atropellada por un motociclista que intentaba evadir un operativo. El episodio ocurrió durante la noche del jueves y es investigado por la Justicia.

 

El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Catamarca y Sarmiento, donde se desarrollaba un control de rutina. En ese contexto, el conductor de una motocicleta de 110 cc circuló en sentido contrario y embistió a la agente que participaba del procedimiento en Victoria.

 

 

Tras el impacto, el motociclista se dio a la fuga, lo que motivó un operativo para intentar dar con su paradero, mientras se avanzaba en la recolección de datos y testimonios sobre lo ocurrido.

 

La policía fue trasladada y sufrió lesiones leves

 

Luego de ser embestida, la funcionaria fue asistida en el lugar y trasladada al Policlínico de Victoria para recibir atención médica. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

 

El subjefe de la Departamental, Ricardo Ríos, brindó precisiones al periodista local, Chikilín Albornoz, sobre el estado de salud de la agente y confirmó que se encuentra fuera de peligro, tras ser evaluada por profesionales.

 

Polic&iacute;a atropellada en Victoria. Foto: Chikil&iacute;n Albornoz.
Policía atropellada en Victoria. Foto: Chikilín Albornoz.

 

En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales por disposición de la Fiscalía de turno, que interviene en el caso para determinar responsabilidades.

 

Investigación en curso para identificar al conductor

 

Como parte de las tareas investigativas, se trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para poder identificar al motociclista que protagonizó el hecho en Victoria.

 

 

Además, se analizan distintas líneas de investigación que permitan reconstruir el recorrido del conductor antes y después del impacto, con el objetivo de avanzar en su localización.

Temas:

Victoria Motociclista lesiones controles
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