 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo de Gendarmería Nacional

Decomisaron cargamento de pescados valuado en casi $4 millones: eran transportados sin refrigeración

Entre una carga de verduras, había 41 cajas que contenían ejemplares de sábalo sin respetar la pertinente cadena de frío. El cargamento era transportado sin cadena de frío en un camión desde Santa Fe a Córdoba. Intervinieron Gendarmería, SENASA y Bromatología.

26 de Marzo de 2026
Decomisaron cargamento de pescados
Decomisaron cargamento de pescados Foto: Gendarmería Nacional

Entre una carga de verduras, había 41 cajas que contenían ejemplares de sábalo sin respetar la pertinente cadena de frío. El cargamento era transportado sin cadena de frío en un camión desde Santa Fe a Córdoba. Intervinieron Gendarmería, SENASA y Bromatología.

Un camión que transportaba una tonelada de pescado en malas condiciones sanitarias fue detectado en Córdoba durante un control vial de Gendarmería Nacional. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del peaje Devoto.

 

El vehículo provenía de Santa Rosa (Santa Fe) y tenía como destino la ciudad de Córdoba. La carga irregular fue descubierta en medio de un traslado de verduras.

Trasladaban 41 cajas con pescados sin refrigeraci&oacute;n valuados en casi $4 millones (foto Gendarmer&iacute;a Nacional)
Trasladaban 41 cajas con pescados sin refrigeración valuados en casi $4 millones (foto Gendarmería Nacional)

 

Encontraron cajas de pescado sin refrigeración

 

Durante la inspección, los gendarmes hallaron 41 cajas con ejemplares de sábalo ocultas entre la mercadería. Los pescados no contaban con la cadena de frío correspondiente, lo que representaba un riesgo sanitario.

 

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial San Francisco, dependientes del Escuadrón de Villa María. El cargamento estaba en infracción a la Ley 22.375. El avalúo de la mercadería asciende a 3.800.000 pesos.

Los pescados eran trasladados en camiones (foto Gendarmer&iacute;a Nacional)
Los pescados eran trasladados en camiones (foto Gendarmería Nacional)

 

Intervención y decomiso

 

Tras el hallazgo, intervino el SENASA delegación San Francisco. También participó personal de Bromatología, que realizó el decomiso de los productos.

 

Los pescados fueron trasladados a una cámara frigorífica para su resguardo. Quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco para su posterior desnaturalización.

Temas:

Control Vial pescados Gendarmería Decomiso Senasa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso