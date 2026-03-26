Decomisaron cargamento de pescados valuado en casi $4 millones: eran transportados sin refrigeración

Un camión que transportaba una tonelada de pescado en malas condiciones sanitarias fue detectado en Córdoba durante un control vial de Gendarmería Nacional. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del peaje Devoto.

El vehículo provenía de Santa Rosa (Santa Fe) y tenía como destino la ciudad de Córdoba. La carga irregular fue descubierta en medio de un traslado de verduras.

Trasladaban 41 cajas con pescados sin refrigeración valuados en casi $4 millones (foto Gendarmería Nacional)

Encontraron cajas de pescado sin refrigeración

Durante la inspección, los gendarmes hallaron 41 cajas con ejemplares de sábalo ocultas entre la mercadería. Los pescados no contaban con la cadena de frío correspondiente, lo que representaba un riesgo sanitario.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial San Francisco, dependientes del Escuadrón de Villa María. El cargamento estaba en infracción a la Ley 22.375. El avalúo de la mercadería asciende a 3.800.000 pesos.

Los pescados eran trasladados en camiones (foto Gendarmería Nacional)

Intervención y decomiso

Tras el hallazgo, intervino el SENASA delegación San Francisco. También participó personal de Bromatología, que realizó el decomiso de los productos.

Los pescados fueron trasladados a una cámara frigorífica para su resguardo. Quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco para su posterior desnaturalización.