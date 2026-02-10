 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo de la Prefectura Naval

Decomisan pescado y artes de pesca por más de $100 millones en Villa Paranacito: refuerzan controles

La Prefectura Naval Argentina intensificó su presencia operativa en sectores estratégicos del entorno fluvial de Villa Paranacito, tras detectarse maniobras ilegales vinculadas al ingreso de embarcaciones provenientes de otras jurisdicciones.

10 de Febrero de 2026
Operativo de la Prefectura Naval
Operativo de la Prefectura Naval Foto: (PNA).

La Prefectura Naval Argentina intensificó su presencia operativa en sectores estratégicos del entorno fluvial de Villa Paranacito, tras detectarse maniobras ilegales vinculadas al ingreso de embarcaciones provenientes de otras jurisdicciones.

Detectaron pescadores ilegales en Villa Paranacito. En el marco de las tareas permanentes de control y fiscalización en el río Uruguay, la Prefectura Naval Argentina intensificó su presencia operativa en sectores estratégicos del entorno fluvial de Villa Paranacito, tras detectarse maniobras ilegales vinculadas al ingreso de embarcaciones provenientes de otras jurisdicciones, principalmente del conurbano bonaerense.

 

Durante un reciente operativo nocturno realizado en la confluencia del río Uruguay y el arroyo Santos Grande, personal de la fuerza interceptó una embarcación tripulada por pescadores domiciliados en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que se encontraba realizando actividades de pesca sin autorización, fuera del horario permitido y sin cumplir con la normativa vigente.

 

La inspección permitió constatar la utilización de redes de pesca de grandes dimensiones, la captura masiva de ejemplares de la especie sábalo y múltiples irregularidades vinculadas a la habilitación de la embarcación, la ausencia de despacho de entrada y salida y la falta de certificaciones obligatorias de seguridad. Asimismo, se verificó el empleo de un motor de alta potencia, un factor que agrava el impacto ambiental y los riesgos para terceros que desarrollan actividades lícitas en la zona.

Incautaron pescados y redes

 

Como resultado del procedimiento, se dispuso la incautación preventiva de la embarcación y el decomiso de las artes de pesca, además de la desnaturalización de una importante cantidad de pescado, con intervención de las autoridades provinciales de fiscalización de recursos naturales. El aforo total de los elementos secuestrados superó los 100 millones de pesos, reflejando la magnitud del perjuicio potencial ocasionado al ecosistema fluvial y a la actividad pesquera regulada, indicó R2820.

 

Desde ámbitos vinculados al control fluvial se destacó que este tipo de operativos busca desalentar el accionar de grupos que se trasladan desde otras provincias para explotar de manera irregular los recursos del río Uruguay, generando un impacto directo sobre los pescadores artesanales que cumplen con las normativas vigentes y dependen de esta actividad para su subsistencia.

 

La Prefectura Naval Argentina ratificó que continuará reforzando los patrullajes nocturnos y los controles en zonas sensibles del corredor fluvial de Villa Paranacito, como parte de una estrategia sostenida orientada a prevenir la depredación, garantizar la seguridad de la navegación y asegurar el cumplimiento de la ley en defensa de los recursos naturales y las economías regionales.

Temas:

Prefectura Naval Argentina Villa Paranacito Río Uruguay Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso