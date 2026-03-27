Ante de los amistosos: la Selección Argentina se ubica en el tercer lugar del ranking FIFA

La Selección Argentina sufrió un movimiento en la clasificación mundial y descendió al tercer puesto del ranking FIFA en la previa de los amistosos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no tuvo actividad en esta ventana, pero igualmente perdió una posición.

El cambio se produjo tras la victoria de Francia sobre Brasil en un partido amistoso, resultado que le permitió al seleccionado europeo sumar puntos clave y superar por un margen mínimo al conjunto argentino.

De esta manera, la Selección Argentina quedó con 1873,33 unidades y fue desplazada al tercer lugar, por detrás de España, que lidera la tabla, y de Francia, que se ubica como escolta.

El resultado que modificó la tabla

El triunfo de Francia ante Brasil por 2 a 1 fue determinante para el movimiento en el ranking. El equipo europeo sumó 3,96 puntos y alcanzó las 1873,96 unidades, suficientes para superar a la Albiceleste.

Este ajuste se dio sin que la Selección Argentina haya disputado partidos en esta fecha FIFA, lo que refleja cómo los resultados de otros equipos influyen en la clasificación.

Selección Argentina.

Por su parte, Brasil también se vio afectado por la derrota y cayó al sexto puesto, en un reordenamiento que impactó en varios seleccionados dentro del top 10.

Cómo quedó el top 10 del ranking FIFA

Con estos cambios, España continúa en la primera posición, seguida por Francia y la Selección Argentina, que ahora completa el podio. Inglaterra se mantiene en el cuarto lugar, mientras que Portugal ascendió al quinto puesto, aprovechando la caída del seleccionado brasileño.

En tanto, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completan los diez primeros lugares del ranking mundial.

El ranking podría sufrir nuevas modificaciones una vez finalizada la fecha FIFA, ya que aún restan disputarse encuentros internacionales. En ese contexto, la Selección Argentina tendrá la oportunidad de recuperar terreno en los próximos compromisos, cuando enfrente a Mauritania y Zambia en La Bombonera.