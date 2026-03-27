Convocan a donantes de sangre 0 positivo por una urgencia médica en el hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
El pedido fue realizado por el Servicio de Oncohematología del Hospital San Roque ante la necesidad de transfusiones para un paciente en estado crítico. Debido al tratamiento, "lo ideal sería contar con al menos diez donantes voluntarios de sangre, por día", indicó una médica.
El Hospital materno infantil San Roque de Paraná convocó con urgencia a donantes de sangre grupo 0 positivo para atender la situación crítica de un paciente que requiere un tratamiento específico y continuo.
Según se informó desde el servicio de Hemoterapia, la necesidad surgió tras el ingreso de un paciente oriundo en Concordia en estado delicado, cuyo tratamiento implica un alto consumo de componentes sanguíneos.
La convocatoria se realiza en conjunto con Arco Iris, una asociación civil sin fines de lucro que realiza sus actividades en el Servicio de Oncohematología del nosocomio.
Un tratamiento que demanda gran cantidad de sangre
La médica Sofía Rivero explicó a Elonce que el paciente requiere "un procedimiento denominado recambio plasmático terapéutico, que se realiza mediante una máquina de aféresis".
“Se necesitan entre 10 y 15 unidades de plasma fresco por procedimiento, y pueden realizarse varios en pocos días”, detalló al explicar que, debido al tratamiento, "lo ideal sería contar con al menos diez donantes voluntarios de sangre, por día".
Esto implica una demanda constante de sangre y sus componentes, tanto para esta situación como para otras intervenciones habituales.
Dónde y cuándo donar
Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital San Roque, ubicado en el primer piso.
La atención se realiza de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 de la mañana.
Se solicita concurrir con documento, haber descansado previamente y haber ingerido un desayuno liviano (sin haber consumido lácteos).
Importancia de la donación voluntaria
Desde el hospital remarcaron que contar con reservas suficientes permite responder no solo a emergencias, sino también a tratamientos programados.
Además, destacaron que la cercanía de un fin de semana largo puede complicar la disponibilidad de donantes.
Finalmente, Rivero apeló a la conciencia social y a la importancia de la donación como acto solidario.