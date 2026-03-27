Chajarí: un nene de 4 años fue atropellado por un transporte y sufrió graves heridas

Un grave siniestro vial se registró en la ciudad de Chajarí, donde un niño de 4 años resultó con lesiones de consideración tras ser atropellado por un transporte. El hecho ocurrió en la noche del jueves y es investigado por la Justicia.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 en calle San Luis, entre 3 de Febrero y Entre Ríos. Por causas que se intentan establecer, el menor fue alcanzado por un vehículo que circulaba por la zona en Chajarí.

Se trató de una Mercedes Benz Sprinter perteneciente a una empresa de transporte local, que impactó al niño en la vía pública, en cercanías de su domicilio.

El menor sufrió una fractura y fue trasladado de urgencia

Tras el impacto, el niño fue trasladado de manera particular hasta la Clínica de la Unión de Chajarí, donde recibió atención médica.

Según se informó, un especialista determinó que presentaba una fractura de tibia, lesión que fue considerada de gravedad por el tiempo de recuperación que implica.

Camioneta involucrada en el accidente.

El estado del menor generó preocupación, aunque se aguarda la evolución médica en las próximas horas para determinar su evolución.

Intervención policial y medidas judiciales

En el lugar del hecho trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes y relevó los datos necesarios para avanzar en la investigación en Chajarí.

La información fue puesta a disposición de la Fiscalía de turno, que interviene en la causa para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Entre las primeras medidas, se dispuso el secuestro del vehículo involucrado y la realización del test de alcoholemia al conductor, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.