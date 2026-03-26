La hija de Maru Botana deslumbra en encaje y se afianza en la moda

Sofía Solá, hija de Maru Botana, protagonizó una campaña en encaje que refuerza su crecimiento como figura emergente en la moda.
Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vuelve a captar todas las miradas y reafirma su lugar en la industria fashion. En esta oportunidad, Sofía Solá protagonizó una campaña en la que el encaje y las texturas fueron protagonistas, consolidando su imagen como una de las figuras emergentes del momento.
La joven modelo fue elegida como nueva cara de Sofía Sarkany y encabezó un shooting que combinó sofisticación, modernidad y una estética cuidada en cada detalle. Su presencia no solo destaca por lo visual, sino también por la construcción de un estilo propio que comienza a marcar tendencia.
En esta producción, Solá apostó por un total look de encaje que se llevó todas las miradas. El vestido largo, con transparencias y un diseño que resaltó su silueta, se convirtió en la pieza central de un estilismo que fusionó lo clásico con lo contemporáneo.
Un look que combina elegancia y modernidad
El encaje, con inspiración romántica, aportó textura y profundidad al outfit, alineándose con la identidad estética de la marca. Esta elección no solo destacó por su delicadeza, sino también por su capacidad de adaptarse a un lenguaje visual actual.
Para completar el conjunto, Sofía sumó un abrigo furry en color negro que aportó volumen y contraste. Esta pieza transformó el look hacia una propuesta más urbana, generando un equilibrio entre lo elegante y lo moderno.
El estilismo se completó con botas negras de caña alta, que reforzaron el carácter fashionista del conjunto. La combinación de materiales y capas generó un juego visual que potenció la presencia escénica de la modelo.
Detalles que marcan tendencia
Cada elemento del outfit fue cuidadosamente seleccionado. Desde la caída del vestido hasta la textura del abrigo, todo contribuyó a una estética sofisticada que resalta la importancia de los detalles en la moda actual.
El beauty look acompañó esta propuesta con una impronta minimalista. La piel luminosa y el maquillaje en tonos neutros resaltaron sus facciones sin sobrecargar la imagen.
Los labios en tono nude oscuro y un delineado sutil en los ojos completaron un maquillaje equilibrado, mientras que el cabello lacio con flequillo lateral enmarcó el rostro y aportó un aire elegante y moderno.
Una figura en ascenso en la industria
El crecimiento de Sofía Solá dentro del mundo de la moda es cada vez más evidente. Su elección como imagen de marca refuerza su posicionamiento como una figura con proyección en el ámbito nacional e internacional, publicó TN.
Hija de Maru Botana, Solá logró construir una identidad propia dentro del universo fashion, combinando su presencia en redes sociales con participaciones en campañas de alto perfil, indicó TN Estilo.
A través de sus plataformas digitales, comparte looks, rutinas y producciones que conectan con nuevas audiencias, consolidando un perfil que mezcla influencia digital con desarrollo profesional.