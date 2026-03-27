Anticipan jornadas inestables y temperaturas elevadas para los últimos días de marzo 

Los últimos días de marzo presentarán un escenario atmosférico anómalo para la época. Los pronósticos a mediano plazo indican un quiebre en la tendencia otoñal que se venía experimentando.

A partir de este fin de semana, se observará un cambio significativo en la circulación atmosférica que interrumpirá el enfriamiento estacional. Este fenómeno no es inédito, pero su intensidad y persistencia captan la atención, no solo de los meteorólogos, sino de todas personas que deberán volver a recurrir al uso de ropa liviana en las venideras tardes de calor y humedad (también necesitarán complementar, algunos días, con el uso del paraguas).

El aumento de la temperatura será progresivo pero firme por la advección de una masa de aire relativamente más cálida y húmeda, se extiende desde el norte del país hacia el sur del Litoral y norte de la región Pampeana, que incluye al AMBA.

Las proyecciones basadas en los modelos numéricos de confianza para Meteored Argentina, como el ECMWF y el GFS, señalan que las marcas térmicas comenzarán a escalar, superando ampliamente los valores promedio.

Este "veranito" tardío no espera valores demasiados extremos, pero sí se sentirá con una clara persistencia de días más cálidos de lo habitual.

Toda la franja central, y mucho más la del norte del país, sentirán el avance del aire tropical extendiéndose, al menos, durante la primera semana del mes, desafiando el calendario astronómico.

El pronóstico para Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa condiciones de inestabilidad para los próximos días, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones podrían presentarse principalmente hacia la tarde y noche, en un contexto de temperaturas elevadas.

De acuerdo al informe actualizado, para este viernes se esperan algunas neblinas y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, se estima una máxima que alcanzaría los 29 grados, con vientos leves a moderados predominantes del sector este y noreste.

Inestabilidad y calor durante el fin de semana

Para el sábado y domingo, el pronóstico del tiempo en Paraná indicó la continuidad de condiciones inestables, con temperaturas en ascenso. Las máximas podrían alcanzar los 31 a 33 grados.

Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones para la madrugada y mañana del sábado, mejorando hacia la tarde.

Las condiciones cálidas y húmedas favorecerían la formación de nubosidad, manteniendo el cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto durante el domingo.