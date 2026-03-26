Anuncian tormentas en el centro de Argentina y la inminente llegada de un bloqueo atmosférico

Las tormentas en el centro de Argentina volverán a marcar el pulso del clima en los próximos días con la llegada de un frente cálido que activará condiciones de inestabilidad en una amplia región del país. Según el informe del meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, el fenómeno comenzará a desarrollarse entre la tarde y la noche del viernes.

Las primeras precipitaciones aparecerían de forma aislada afectando sectores de Córdoba, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el norte de Buenos Aires e incluso la Capital Federal. Este escenario será el puntapié inicial de un periodo meteorológico que se caracterizará por su persistencia.

En paralelo, el informe destaca que este proceso no se dará de manera aislada, sino en el marco de una configuración atmosférica más amplia que también incluye condiciones completamente opuestas en el norte argentino.

Lluvias en expansión y tormentas localmente intensas

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a intensificarse. Para la primera mitad del sábado, las tormentas en el centro de Argentina podrían generalizarse y ganar fuerza en toda la región, con lluvias más extendidas y acumulados significativos.

Toda el área del país que se vería perjudicada por las tormentas. Foto: Meteored.

Algunos modelos de pronóstico anticipan incluso fenómenos localmente fuertes, aunque el propio informe advierte que existe incertidumbre. Las diferencias entre modelos dificultan precisar con exactitud los momentos de mayor actividad y los períodos de mejora temporaria.

Este comportamiento irregular responde a la dinámica propia de la atmósfera en este tipo de configuraciones, donde el ingreso de aire cálido y húmedo genera condiciones propicias para la formación de tormentas de variada intensidad.

Un patrón inestable que se mantendrá varios días

Más allá del fin de semana, el dato clave es la persistencia. Las tormentas en el centro de Argentina no serán un evento puntual, sino parte de un periodo de inestabilidad que se extenderá durante varios días.

Se espera un ambiente pesado, con elevada humedad y temperaturas cálidas a calurosas. Las máximas oscilarán entre los 28 y 35 °C, un rango que favorecerá la continuidad de los fenómenos.

Este combo de calor y humedad actuará como combustible para la atmósfera, permitiendo la reiteración de lluvias y tormentas en distintas provincias del centro del país al menos hasta el inicio de la próxima semana.

Bloqueo atmosférico y calor extremo en el norte

Avanza un bloqueo atmosférico sobre el país.

En contraste con este escenario inestable, el norte argentino experimentará una situación completamente distinta. Allí se consolidará un bloqueo atmosférico que impedirá el avance de sistemas frontales y garantizará varios días de tiempo estable.

Este patrón favorecerá jornadas soleadas y un progresivo ascenso de las temperaturas, que alcanzarán valores extremos para la época. En los primeros días de abril, provincias como Santiago del Estero y Formosa podrían registrar máximas de entre 38 y 39 °C.

El bloqueo no solo implica calor, sino también persistencia: las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios durante varios días, generando un escenario de estabilidad prolongada.

Un cambio de escenario hacia comienzos de abril

Según el informe de Christian Garavaglia, este patrón comenzaría a modificarse recién hacia el domingo de Pascuas, el 5 de abril, con la llegada de un frente frío al centro del país.

Este sistema podría romper el bloqueo atmosférico y reconfigurar las condiciones en buena parte del territorio nacional, marcando el inicio de una nueva etapa en el comportamiento del clima.

De esta manera, el país quedará dividido en dos realidades bien marcadas durante los próximos días: por un lado, las tormentas en el centro de Argentina con lluvias e inestabilidad persistente; por el otro, el norte bajo un bloqueo atmosférico que impulsará calor extremo, completando un panorama meteorológico tan contrastante como dinámico.