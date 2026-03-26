Cuándo es el próximo fin de semana extra largo en abril y el calendario completo de feriados

REDACCIÓN ELONCE
Abril contará con dos feriados que darán lugar a un fin de semana extra-largo y es una oportunidad ideal para cortar la rutina, descansar o planificar una escapada turística. El calendario completo de feriados en 2026.
El próximo feriado y fin de semana extra largo de abril llegará tras el descanso de marzo y se extenderá durante cuatro días consecutivos en todo el país. La combinación de una fecha patria con celebraciones religiosas generará una nueva pausa en la actividad laboral y escolar.
El jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada que recuerda a quienes participaron del conflicto bélico de 1982 y homenajea a los soldados fallecidos.
Ese mismo día coincidirá con el Jueves Santo, fecha que marca el inicio del Triduo Pascual dentro de la Semana Santa. Aunque habitualmente es considerado no laborable, en esta ocasión tendrá carácter de feriado por coincidir con la conmemoración nacional.
Fin de semana largo de cuatro días
El calendario se completará con el viernes 3 de abril, cuando se conmemorará el Viernes Santo. Esta jornada, de profundo significado religioso, recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo y es feriado en todo el territorio argentino.
De esta manera, se conformará un fin de semana largo que irá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, cuando se celebrará el Domingo de Pascuas.
Este período será uno de los más extensos del año, lo que lo convierte en una oportunidad para el turismo, los viajes y el descanso.
Semana Santa y fechas clave
La Semana Santa comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, y se extenderá hasta el 5 de abril con la celebración de la Pascua.
Durante estos días, miles de personas participarán de actividades religiosas, mientras que otros aprovecharán el feriado para organizar escapadas o encuentros familiares.
El calendario oficial confirma así uno de los fines de semana largos más esperados del primer semestre, que combinará tradición, conmemoración y descanso.
La lista completa de los próximos feriados 2026
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: Día no laborable.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).