Hallaron un esqueleto que podría pertenecer al legendario mosquetero D’Artagnan

Los restos fueron hallados bajo el altar de una iglesia en Países Bajos y serán analizados para determinar si pertenecen al famoso mosquetero francés.
El hallazgo de un esqueleto bajo el altar de una iglesia en Maastricht, en los Países Bajos, podría aportar respuestas a un enigma que se mantuvo durante más de tres siglos: el destino final de D’Artagnan. Los restos, encontrados en el templo de Iglesia de San Pedro, están siendo analizados para determinar si pertenecen al célebre militar.
D’Artagnan, cuyo nombre real era Charles de Batz de Castelmore, fue capitán de la guardia real de Luis XIV y murió en 1673 durante el asedio a la ciudad neerlandesa. Desde entonces, la ubicación de su cuerpo fue un misterio, pese a su fama consolidada por la novela Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas.
La investigación fue encabezada por la historiadora Odile Bordaz, quien junto a su equipo logró identificar el sitio donde habría sido enterrado el oficial tras su muerte en combate. El descubrimiento se produjo luego de un hundimiento parcial del suelo del templo, que permitió acceder a una cripta antigua.
Investigación histórica y análisis científico
Los especialistas llegaron a esta hipótesis tras examinar documentos militares del siglo XVII y registros parroquiales, que permitieron descartar otras posibles ubicaciones del cadáver. Según estas fuentes, el mosquetero habría sido sepultado cerca del campo de batalla debido a las altas temperaturas del verano.
Junto al esqueleto se hallaron elementos que refuerzan la hipótesis: una moneda francesa y una bala de mosquete a la altura del pecho. Este dato resulta relevante, ya que los registros históricos señalan que D’Artagnan murió tras recibir un disparo durante el asalto a las fortificaciones el 25 de junio de 1673.
Los restos fueron trasladados a un centro arqueológico, donde se realizarán estudios de ADN para confirmar la identidad. En particular, la dentadura del esqueleto será clave en el análisis, ya que se prevé comparar el material genético con el de un descendiente del militar.
Un misterio que podría resolverse
Durante siglos, la ubicación del cuerpo permaneció desconocida, en parte debido a las sucesivas reconstrucciones que sufrió la iglesia tras incendios, aunque las criptas originales se mantuvieron intactas. En ese espacio fueron enterrados oficiales franceses de alto rango tras la caída de la ciudad.
El posible hallazgo no solo tiene valor histórico, sino también simbólico, ya que D’Artagnan trascendió su rol militar para convertirse en una figura emblemática de la literatura y la cultura europea.
Si los estudios genéticos confirman la identidad, se cerraría uno de los enigmas más persistentes de la historia francesa y europea, poniendo fin a más de 350 años de incertidumbre sobre el destino final del legendario mosquetero.