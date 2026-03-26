Inauguraron una muestra fotográfica sobre carnavales europeos y entrerrianos en el Museo Provincial “Martiniano Leguizamón”

REDACCIÓN ELONCE
La exhibición será durante un mes y cuenta con la participación de diez países del Viejo Continente. Elonce dialogó con la coordinadora del museo y con los embajadores de Chipre y Eslovenia. Destacaron la riqueza cultural y patrimonial de Argentina y su vínculo con Europa.
En el marco de la inauguración de la muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos, exhibida en el Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”, Elonce dialogó con las autoridades institucionales y representantes de las colectividades presentes en la iniciativa cultural.
La coordinadora de la institución, Gisela Correa, señaló su alegría por albergar la muestra que ya pasó por Gualeguaychú y que estará exhibida durante un mes.
Asimismo, señaló que también se presentan trajes de los carnavales de Santa Elena y de Paraná, del Museo Claudio Galeano, máscaras de Hasenkamp, aportadas por la provincia, y también piezas propias del museo anfitrión.
“Lo importante es que es una muestra internacional que habla y nos muestra el bagaje que hemos traído a América y a Argentina con los carnavales”, sostuvo Correa y agregó que “hay muchas tradiciones que se han replicado y otras que se han modificado de acuerdo a la cultura autóctona”.
La titular del museo explicó que la muestra va a recorrer distintos lugares de la provincia, de modo que próximamente estará en Concordia. “Estamos aprovechando esta iniciativa de las nueve embajadas para traer esta muestra a nuestro museo”, puntualizó Correa.
Por su parte, el embajador de Chipre, Stelios Georgiades, señaló ante Elonce que junto a las demás sedes diplomáticas trabajaron “para presentar esta exposición que muestra que el carnaval une América Latina y Europa y también nuestros pueblos. Las personas que festejan el carnaval tienen el mismo corazón”.
El representante chipriota explicó que es la segunda vez que visita Paraná. “Hace un año la visité Paraná por primera vez y me enamoré del lugar y de la gente.
Estoy muy orgulloso que pudimos ahora traer esta linda exposición y compartir nuestras emociones con las personas de Paraná”, aseveró.
Asimismo, convocó al público a visitar la muestra, “a disfrutar, a leer los textos que son muy breves, pero dan toda la esencia del carnaval y también la conexión
entre América Latina y Europa”.
Por otra parte, la embajadora eslovena en Argentina, Tina Vodnik, expresó su felicidad por visitar la capital entrerriana, a la que describió como “hermosa”. “Me ilusiona mucho hacer más con Paraná. Tenemos vínculo porque viven muchos eslovenos. Hemos hablado sobre muchas cosas que podremos hacer en el futuro juntos y esta muestra, muestra que tenemos vínculo entre nuestros dos pueblos y me ilusiono mucho estar acá”, reconoció.
En el museo, Eslovenia presenta el carnaval de Kurentovanje, el más conocido en ese país, con un personaje mitológico que emula a una oveja, usa cencerros y que huye al invierno e invita a una buena cosecha cada año.
Es la primera vez que la embajadora eslovena visita Paraná y adelantó que trabajarán “en el sector del agua” ya que hay muchos puntos que unen a ambas naciones en ese aspecto.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, José Gareis y titular de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, Sebastián Tomassi destacaron la recepción de la muestra en la provincia de Entre Ríos y de la ciudad. “La muestra abarca a 10 países y desde la Unión de Colectividades Entre Ríos y de la Confederación Argentina de Colectividades apoyamos, trabajamos para que esto sea una realidad”, aseguró Gareis.
A su tiempo, Tomassi invitó a la comunidad a participar de la muestra y valoró el trabajo de las nueve embajadas que han hecho posible la iniciativa.