Ató a un presunto ladrón a su camioneta y lo arrastró varias cuadras tras un robo

El hecho ocurrió en Zárate. Un comerciante aseguró que el hombre le había robado mercadería y, tras reducirlo, lo ató a su camioneta. El sospechoso sufrió lesiones y quedó detenido por hurto.
Un violento episodio se registró en el barrio El Progreso de la ciudad bonaerense de Zárate, donde un comerciante redujo a un hombre al que acusó de haberle robado mercadería, lo ató a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras antes de entregarlo a la Policía.
El hecho ocurrió pasadas las 13 del martes, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona que era arrastrada por una camioneta en la vía pública. A partir de la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo que concluyó en calle Pellegrini al 3900.
En ese lugar encontraron a un hombre de 49 años, atado con una soga a un árbol. Fue asistido por un médico que constató lesiones en el rostro, brazos y piernas.
La denuncia por el robo
Durante las primeras averiguaciones, los investigadores obtuvieron información que indicaba que Nieva habría sustraído mercadería de un autoservicio ubicado frente al lugar donde fue hallado.
Al entrevistarse con el propietario del comercio, un hombre de 45 años, manifestó que había observado a través de las cámaras de seguridad cómo le sustraía mercadería de su negocio. Según relató, decidió dirigirse hasta la vivienda del sospechoso para reclamar la devolución de los productos.
De acuerdo con la versión brindada por el comerciante, cuando llegó al lugar el acusado sacó una cuchilla e intentó atacarlo, pero logró reducirlo y posteriormente lo ató a una camioneta Ford Ranger gris.
Las imágenes registradas por vecinos
Según la investigación, el comerciante arrastró al hombre alrededor de 600 metros hasta llegar a su local. Durante el trayecto, vecinos registraron imágenes que posteriormente se difundieron en medios locales.
En uno de los videos se escucha al comerciante decirle al presunto ladrón: “Pedime que te doy. Esto es lo que le hago a los ratas como vos. Ahora andá y denunciame”.
Tras llegar al comercio, fue el propio dueño quien se comunicó con la Policía para informar que había retenido al sospechoso del robo.
El malviviente fue trasladado en ambulancia al hospital y quedó detenido en el marco de una causa por hurto. Por su parte, la Fiscalía de turno imputó al comerciante por lesiones, aunque no dispuso su detención mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.