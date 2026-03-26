Continúa la exposición “Semana de Malvinas” en Sala Mayo: “Nadie defiende lo que no conoce”

La "Semana de Malvinas" se desarrolla con gran convocatoria en la ciudad de Paraná, donde vecinos, estudiantes y familias se acercan a Sala Mayo para participar de una propuesta que combina historia, reflexión y experiencias en primera persona. Con una importante afluencia de público, la iniciativa organizada por el Centro de Veteranos busca mantener viva la memoria y reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y la causa Malvinas. Se podrá visitar hasta este viernes 27 con entrada libre y gratuita.

En ese contexto, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná, Oscar Eguías, expresó a Elonce: “Quiero expresar mi agradecimiento porque cada vez que los convocamos siempre vienen ustedes y nos dan un espacio que es importante para comunicarnos con la sociedad”.

Una propuesta que crece año a año

La muestra, que se extiende durante varios días, ya se consolidó como un clásico en la agenda local. “La hacemos todos los años. Ya es un clásico”, explicó Eguías, quien además destacó la masiva concurrencia: “Ayer nos visitaron 500 personas aproximadamente, hoy llevamos 300 a la mañana”.

El eje principal de la actividad es la educación y la transmisión de valores. “Tenemos que educar porque Malvinas se van a recuperar a través de la educación. Nadie defiende lo que no conoce”, remarcó el referente, subrayando la importancia de acercar la historia a los más jóvenes.

Entre los atractivos, se pueden encontrar vehículos militares, equipamiento utilizado en la guerra y stands informativos de distintas fuerzas.

Testimonios que conmueven y enseñan

Uno de los aspectos más impactantes de la muestra es el contacto directo con protagonistas y especialistas. Desde la Fuerza Aérea, explicaron: “Prestamos apoyo en todo lo que sea comunicaciones tácticas. Tenemos equipos HF, UHF, Radio Balizas y todo lo que tenga que ver con la radio navegación”.

Los estudiantes también forman parte activa del recorrido. Jóvenes de entre 16 y 17 años compartieron sus impresiones tras visitar el lugar. “Me interesa saber, conocer. Me gusta bastante porque mi abuelo es veterano”, relató uno de ellos, evidenciando el vínculo personal con la historia.

Otro estudiante destacó el impacto emocional: “Es muy interesante todo lo que hacen y el tiempo que lleva, el sacrificio”. Mientras tanto, una alumna señaló: “Las cartas re lindas, pero muy tristes, o sea, te llega un sentimiento re lindo”.

Memoria, emoción y compromiso

La exposición también incluye relatos en primera persona de excombatientes, que generan momentos de profunda emoción. Uno de ellos expresó: “Todo lo que se sufrió y todos los momentos tristes. La derrota es algo amargo que todavía no lo puedo sacar”.

Exposición semana de Malvinas en Sala Mayo

El mensaje hacia las nuevas generaciones es claro y contundente. “Les diría que amen a su patria como nosotros la amamos y la seguimos amando hasta el día de hoy. Si tuviéramos que volver, volveríamos”, afirmó el veterano, conmovido.

La Semana de Malvinas continúa consolidándose como un espacio clave para la memoria colectiva, donde el pasado se hace presente a través de testimonios, objetos históricos y el compromiso de toda una comunidad que no olvida.