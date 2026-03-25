REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la semana de Malvinas, invitan a la charla “Las mujeres de Malvinas” en Sala Mayo, de Paraná, un espacio de memoria con testimonios en primera persona.
En el marco de las actividades conmemorativas previas al 2 de abril, invitan a la charla “Las mujeres de Malvinas” en Sala Mayo, un encuentro que busca visibilizar el rol fundamental que tuvieron las mujeres durante la guerra. La propuesta se desarrollará este viernes 27 de marzo de 18 a 19 y contará con relatos en primera persona.
La iniciativa es organizada junto al Centro de Veteranos y forma parte de una agenda más amplia que incluye muestras, maratones y la tradicional marcha de antorchas. En este contexto, la charla propone poner en valor una mirada muchas veces invisibilizada: la de quienes sostuvieron a las familias durante el conflicto.
María Isabel Virgolini, organizadora del evento y esposa de un veterano, expresó a Elonce: “A nosotros nos emociona un montón”.
El rol de las mujeres durante la guerra
Durante el encuentro, un panel integrado por esposas de veteranos, madres y una psicóloga compartirá experiencias atravesadas por la incertidumbre, el dolor y la resiliencia. “Vamos a contar nuestras experiencias de cómo lo vivimos y cómo lo sufrimos”, explicó Virgolini.
En ese sentido, remarcó el difícil contexto que atravesaron: “¿Cómo nos enteramos después que nuestros esposos hacían misiones antes, durante y después? Fue un trago difícil de llevar, pero acá estamos para contarlo, gracias a Dios”.
La charla también incluirá testimonios de madres de combatientes, incluso de quienes perdieron a sus hijos en la guerra. “Hay una mamá de 84 años, de un veterano de guerra que en ese momento era soltero, que fue a a las islas a luchar y que lamentablemente dio la vida por la patria, no volvió”, relató.
Memoria viva y concientización social
Virgolini también compartió su experiencia personal como esposa de un excombatiente de la Fuerza Aérea: “Ellos tuvieron misiones secretas, iban al sur, nosotros ni ellos sabíamos qué pasaba”. Y agregó: “sacaron alrededor de 5.000 fotos de fallas de las aeronaves cerca de las islas”.
La organizadora destacó la importancia de mantener viva la memoria: “Tenemos la suerte de poder contar la historia viva que todavía no está plasmada en un libro”.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad: “Escuchen y respeten a los veteranos, porque ellos fueron a ofrendar su vida por nosotros”.